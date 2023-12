Selgusid Muuseumiroti nominendid

Konkursile laekus tänavu 87 taotlust. "On rõõmustav näha, et taotluste arv on peale pandeemia vapustusi taas tõusuteel, konkurents on endiselt tugev, projektid põnevad ja professionaalselt teostatud. Teemad millega muuseumid tegelevad peegeldavad hästi meie kaasaja olemust – inimsõbralik aga digitaalne, kogukondlik aga globaalne, minevikku hoidev aga uuenduslik. Meie muuseumid on kahtlemata maailmatasemel ja haaravad kaasa nii suuri kui ka väikeseid muuseumisõpru," ütles Muinsuskaitseameti muuseumi- ja kunstipärandi osakonna juhataja Janika Turu.

2023. aasta Eesti muuseumide aastaauhindade ehk Muuseumiroti konkursi nominendid on (tähestikulises järjekorras):

Aastanäitus

Eesti Rahva Muuseum. "Õige keha, vale keha?".

Kumu kunstimuuseum, Eesti Kunstimuuseum "Kunst antropotseeni ajastul".

Tallinna Tehnikaülikooli muuseum "Ain Toim. Insenerikunst".

Kogukonna sõber

Eesti Rahva Muuseum / ERMi Heimtali muuseum. Kogukonnaga koos. Näituse "Anu Raud. Elumustrid" korraldamine Heimtali küla kogukonnas ja kogukonnale mõeldes.

Eesti Vabaõhumuuseum. Vabatahtlike kaasamine Eesti Vabaõhumuuseumis.

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid. Rõivanäituste "Pulmas, talgutel ja kõrtsis" ja "Rahvuslik moelava" ning koolinoorte veebikonkursi "Kodukapi mood" korraldamine Haapsalu raekojas.

Konserveerimistöö

Eesti Rahva Muuseum. Mööblikomplekti konserveerimine (ERM A 975:21,43-47).

SA EVM Konserveerimis ja digiteerimiskeskus Kanut. Tallinna Püha Vaimu kiriku peaaltari Neitsi Maarja skulptuuri restaureerimine.

Tartu Ülikooli muuseum. Õppetahvlite uus elu. Tartu Ülikooli muuseumi õppetahvlite kollektsiooni konserveerimine ning eksponeerimislahenduste väljatöötamine.

Muuseumihariduse edendaja

Eesti Piimandusmuuseum. Projekt "Kutsu muuseum külla".

Eesti Rahva Muuseum. Projekt "Digiajarännak 1991".

Tallinna Kirjanduskeskuse Tammsaare muuseum. Elamusekskursioon "Kohtumine Tammsaare teenijannaga".

Muuseumikogu arendaja

Eesti Rahva Muuseum. "Pildike, pildike MuISi seina peal. Esemepärandi digiteerimine".

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu. Eesti digiühiskonna arengu teemalise kollektsiooni loomine. Kestus 2021–2023.

Tartu Ülikooli muuseum. Nüüdisaegne vaade tänapäeva füüsika algusaega. Tartu Ülikooli 19. sajandi füüsikariistade kollektsiooni uurimine, pärandi ajaloolise konteksti ja tähenduse avamine ning mudelite ehitamine nende algupärase funktsiooni demonstreerimiseks.

Muuseumiuuendaja

Eesti Arhitektuurimuuseum. Vestlussari (H)ARUTUS.

Eesti Rahva Muuseum. Muuseumivaldkonna ja museoloogia arendus.

Okupatsioonide ja Vabaduse muuseum Vabamu. Vabamu mõjuka muuseumi programm.

Teadustrükis

Eesti Rahva Muuseum. "Keeruliste aegade kiuste. Gustav Ränga päevikud 1939-1948".

Kumu kunstimuuseum, Eesti Kunstimuuseum. "Kunst antropotseeni ajastul = Art in the Age of the Anthropocene".

SA Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Rahva Muuseum, SA Setomaa Muuseumid, Eesti Kirjandusmuuseum. "Seto rahvarõivad".

Teadusüritus

Eesti Kunstimuuseum – Niguliste muuseum. Teadus- ja näituseprojekti "Michel Sittow Põhjas? Altariretaablid kahekõnes" teadusürituste sari.

Eesti Maanteemuuseum. Eesti Maanteemuuseumi konverents "Ratsaradadest raudruunani. Hobutranspordi ajaloost ja arengutest".

SA Eesti Meremuuseum koostöös vrakimuuseumiga Vrak (Stockholm, Rootsi). Rahvusvaheline hübriidkonverents "Merepärandi populariseerimine muuseumide kaudu"/ "Popularisation of Maritime Heritage through Museums".

Turundustegu

Eesti Loodusmuuseum. Projekt "Kuidas nutikas turundus tõi seenenäitusele rekordpubliku".

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum. Projekt "Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi olümpiateemaline lennuvärav Tallinna Lennujaamas".

Eesti Tervisemuuseum, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum. Kolme näituse "Uneversum" kobarturundusprojekt.