Soomes avatakse Eesti Rahva Muuseumi muinasjutunäitus "Elas kord..."

Näitus on valminud Vapriikki muuseumikeskuse ja Eesti Rahva Muuseumi koostöös ning on kohandatud Soome oludele. Eesti suursaadik Helsingis Sven Sakkov sõnas, et Eesti-Soome tugeva kultuurisilla hoidmine on heitlikel aegadel eriti oluline ja muinasjutunäitus on suurepärane näide kahe muuseumi vahelisest edukast koostööst.

"See on esimene suurem rahvusvaheline rändnäitus, mille me Eesti Rahva Muuseumist maailma saadame," lisas direktor Kertu Saks ja jätkas, et muinasjutud on üle aegade kõnetanud nii võluval kui õpetlikul moel paljusid inimesi. "Ootame seda vaatama nii kohalikke eestlasi kui kõiki soomlasi ja Soome külalisi."

"Elas kord…" on näitus muinasjuttudest, kangelastest ja kangelannadest. Näituselt leiab nii tuntud kui vähemtuntud muinasjutte Soomest, Euroopast ja mujalt maailmast üle seitsme maa ja mere. Muinasjututegelased toovad äratundmisrõõmu nii väikestele kui suurtele külastajatele.

Näitused kuraatorid Katrin Sipelgas ja Jaak Kilmi, konsultandid-folkloristid: PhD Hanna Samola (Tampere Ülikool), PhD Risto Järv (Tartu Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum), krodutsendid: PhD Marju Meriluoto (Vapriikki), Katrin Sipelgas (Filmikunst), Kristjan Raba (Eesti Rahva Muuseum).

Muinasjutunäitus "Elas kord…" oli ERM-is avatud 2019-2021 ja pälvis Kultuurkapitali 2020. aasta rahvakultuuri sihtkapitali rahvajutu aastapreemia ning oli konkursside Tartu aasta tegu ning Muuseumirott nominent.