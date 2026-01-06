X!

Selgusid Muuseumiroti nominendid

"Kuumenev finišijoon. Sport muutuvas keskkonnas" Autor/allikas: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum
Eesti muuseumide aastaauhindade komisjonid valisid välja tänavused Muuseumiroti auhindade nominendid. Võitjad selguvad 12. veebruaril Rakveres toimuval tänuüritusel.

Muuseumiauhindade konkursile laekus tänavu 79 taotlust üheksas kategoorias. Populaarsemad olid aasta näitus (15), muuseumihariduse edendaja (15) ja turundustegu (11).

"Tänavused nominendid peegeldavad selgelt valdkonna küpsemist ja laienevat rolli ühiskonnas. Üha enam nähakse muuseumi avatud koostööplatvormina – paigana, kus sünnivad kogukondi kaasavad näitused, rahvusvahelised uurimisvõrgustikud ja julgelt ühiskondlikke teemasid käsitlevad algatused. Samuti on märgata uut lähenemist turundusele ja rahastusele, kus loovus, kaasatus ja mõju ulatuvad kaugemale muuseumiseintest," sõnas muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna spetsialist Mirjam Krull. 

2025. aasta Eesti muuseumide aastaauhindade ehk Muuseumiroti konkursi nominendid on:  

Aasta muuseumikogu arendaja

  • Tartu Linnamuuseum: Ei midagi erilist ehk kastist kasti  
  • Tartu Ülikooli muuseum: Säilitav laenutamine. Ajalooline mööbel ja maalikogu
  • Tartu Ülikooli avalikes ruumides  
  • SA Narva Muuseum: Narva Kunstigalerii juhtmestiku vahetus 

Aasta konserveerimistöö

  • SA Eesti Vabaõhumuuseum, Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut: Eesti Kunstimuuseumi kandelaabrite konserveerimine/restaureerimine  
  • Tallinna Linnamuuseum: uus-rokokoo mööbli komplekti konserveerimine  
  • Eesti Rahva Muuseum: Elmar Kitse restoran Tarvas seinapannoo konserveerimine

Aasta muuseumihariduse edendaja

  • SA Eesti Vabaõhumuuseum: peredele suunatud õpikeskkond "Talulapse maailm. Iga väike samm loeb"  
  • SA Virumaa Muuseumid: mööblimuuseumi tegelusruum, Neff-Neff ja haridusprogramm DisainiIME  
  • SA Eesti Tervishoiu Muuseum: haridusprojekt "Terve tervis"  

Aasta teadusüritus

  • SA Eesti Ajaloomuuseum, Teatri- ja Muusikamuuseum: Tantsiv keha. Moderntants aja pööristes 
  • SA Eesti Kunstimuuseum: Rahvusülene vaade moderniseerimisele ja rahvusriigi ülesehitamisele. Skandinaavia ja Baltimaade kunsti võrdleva uurimise võrgustik (2024–2025)  
  • Valga Muuseum: VIII Eesti-Läti ajalookonverents "Kultuurilooline Liivimaa"  

Aasta teadustrükis

  • SA Eesti Meremuuseum: Kadrioru koge. Vraki teekond merepõhjast muuseumi  
  • Tallinna Tehnikaülikooli muuseum: Tallinna Tehnikaülikooli kampus Mustamäe luidetel  
  • SA Eesti Tervishoiu Muuseum: Saunast süstlani. Sajandi jagu lugusid eestlaste tervisest   

Aasta näitus

  • SA Eesti Tervishoiu Muuseum: Hüvasti, noorus!  
  • SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum: Kuumenev finišijoon. Sport muutuvas keskkonnas 
  • SA Hiiumaa Muuseumid: Hiiumaa rahvariiete ilu ja võlu  

Aasta muuseumiuuendaja

  • SA Eesti Kunstimuuseum: aktivismikool Anna-Stina Treumundi näitusel  
  • Eesti Loodusmuuseum: eraraha kaasamise võimalikkusest muuseumisektoris: neli näidet Eesti Loodusmuuseumist  
  • Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum: Vapruse nägu. Azovstali alistumatud kaitsjad  

Aasta kogukonna sõber

  • Setomaa Muuseumid (Saatse muuseum): Seto Kuningriigipäeva 2025 korraldamine  
  • Eesti Loodusmuuseum: kogukondade kaasamine uue loodusmuuseumi loomisesse  
  • Tallinna rahvaste muuseum (Tallinna Linnamuuseum): koosloomes sündinud näitus "Garaaž. Гараж. Garage"  

Aasta turundustegu

  • Tartu Mänguasjamuuseum: näituse "Kõige suuremad sõbrad teleekraanilt" turundus  
  • Tallinna Kirjanduskeskus: kirjanduslik kohtuprotsess "Mäeküla piimamees"  
  • Eesti Loodusmuuseum: Seeneekspress 1.0: kuidas teha sügisest laulupidu ehk hoida huvi seente tundmise vastu jätkuvalt populaarsena  

Võitjad kuulutatakse välja 12. veebruaril 2026 Rakvere muusikamajas Ukuaru toimuval aastaauhindade galal, millele eelneb traditsiooniline konverents.

Toimetaja: Kaspar Viilup

