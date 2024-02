Piimandusmuuseum toob muuseumi ja võiteo koolidesse kätte

Eesti piimandusmuuseum asub Järvamaal Imavere külas. "Alati kõik siia meie juurde ei jõua ja siis me mõtlesime, kuidas me saaksime ise oma külastajatele lähemale minna. Ja kellest muust ikka võiks alustada kui väikestest lastest," rääkis muuseumi juhatuse liige Anneli Siimussaar. "Mõtlesimegi, et teeme sellise programmi "Kutsu muuseum külla", mis sisaldaks erinevaid tegevusi vastavalt erinevatele vanuserühmadele, kus räägitakse Eesti piimanduse aja- ja edulugu. Me propageerime ka väga Eesti piimatoodete tarbimist. Kuhu meid ka külla kutsutakse, sinna me tuleme," kinnitas Siimussaar.

Programmi lastepärasemaks tegemiseks kasutatakse erinevaid mänge, kuid ka muusikat ja pillimängu. "Lapsed saavad ka ise käed külge panna. See või- või jäätiseteo eduelamuse efekt on pärast hästi vahva," sõnas muuseumijuht.

Programme pakutakse nii eesti kui ka vene keeles. "Venekeelse programmi puhul oleme võtnud eesmärgiks teha keelekümblust: mingi osa on eestikeelne, mingi osa venekeelne ja kasutame hästi palju erinevaid eestikeelseid sõnu, et lapsed rohkem praktiseeriks ka keelt."

"Me arvestame ka erinevate õppeprogrammidega. Oleme põhi- ja alushariduse programme vaadanud ja proovinudki oma haridusprogrammi selliselt üles ehitada, et see sobiks ka nendele vanusegruppidele," sõnas Siimussaar. Lisaks arvestatakse ka erivajaduste ja muude asjaoludega. "Meie programmid on täpselt vastavalt sellele, kuidas on sihtrühma vajadus. Meie jaoks on oluline, et programm toetab igakülgselt nii lapse kui täiskasvanu tegutsemise aktiivsust ja just selle eduelamuse kogemust," kinnitas Siimussaar.