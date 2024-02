Eesti Rahva Muuseumi uus näitus uurib, kellele kuulub öö

Näituse idee sündis uurimusest, mis keskendus 1990. aastate klubikultuurile. Ajarännak kulgeb mööda linnatänavaid ning vaatleb ööga seotud regulatsioone, esemeid ja pilte keskajast kuni tänase päevani.

Näituse peakuraator Katrin Leivategija sõnas, et tema jaoks oli väga huvitav kõrvutada aegade jooksul kehtinud seaduseid, näiteks ei tohtinud keskajal päras kella üheksat õlleklaasi taga istuda.

"Alati on neid, kes ütlevad, et öösel peab magama, et järgmine päev hästi produktiivne olla, ja on need, kes tahavad ööd kas lõbutsemiseks, loominguks, tööks või kõigeks muuks kasutada," märkis ta.

Näitus "Kellele kuulub öö?" on Eesti Rahva Muuseumis avatud 2025. aasta 24. veebruarini.