Pildid: Maryliis Teinfeldt-Grins näituse "Suuremjault mälëstustes" avamine

Tekstiili- ja installatsioonikunstniku uue näituse lähtepunkt on kadu. Selle alge on miski, mis on igaveseks kaduma läinud ja mida pole võimalik iial tabada, sest see võtab kuju kadumamineku hetkest alates.

"Peaasjalikult huvitab mind võimusuhe maastiku ja inimese vahel. Eesti maastiku kontekstis on näha viit erinevat maastiku tüüpi. Iga uus võimupositsioon ühiskonnas ilmutab end ka maastikus. Mind huvitab, mida inimene maastikus teeb, kuidas selles toimetab, kuidas sellega lävib, mida peab ilusaks," ütles Teinfeldt-Grins.

Näitusel eksponeerib kunstnik tikandiseeriat maastikumeenutustest – paikadest, mis on kuju võtnud ainuüksi kunstniku mälestustes. Kunstniku sõnul on näitusel väljas kaks märgilist teost, suureformaadiline "Sõjaväelinnak" ja "Korter". Mõlemad on linnulennuvaated praeguses Kadrina vallas asuvale Ridakülale.

"Sellest maastikust ongi saanud ainest enamik minu töid. "Sõjaväelinnakut" oli mul ääretult hea meel eksponeerida eelmisel tekstiilikunstibiennaalil Riias ja "Korter" on ETDMi kogusse kuuluv töö. Kuigi muuseumi kogus on see olnud juba mitu aastat, on see esimene kord, mil muuseum seda oma ruumides eksponeerib. Olen oodanud seda kaua!" sõnas Teinfeldt-Grins.

Näitusel esitab Teinfeldt-Grins ka oma debüütluulekogu "Kivi alla kükakille", millega ta on nomineeritud tänavuse kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali luule aastaauhinnale.

Näitus on avatud 5. maini.