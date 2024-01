Galerii: Maryliis Teinfeldt-Grins avas Tütar galeriis isikunäituse

Näituse keskmes on hiiglaslik rüiuvaip, mis jutustab loo nõukogude ajal Lääne-Virumaal kadunud Koplimetsa külast ja selle kõrval asunud Niinemäest, millest tänaseks on järel vaid kruusaauk.

Viiemeetrise vaiba kudusid koos kunstnikuga Kadrina vallamajas pooleteise kuu jooksul enam kui 350 vabatahtlikku.

Maryliis Teinfeldt-Grins on ise sellest kadumaläinud külast pärit, on oma lapsepõlve veetnud selle maastikuga lävides. Olenemata sellest, et kunstnik on Koplimetsa külas üles kasvanud, ei olnud ta koha rikkalikust ajaloost teadlik. Avastades, et vanemad kohalikud kui viimased mäletajad, ei ole kandnud pärimust edasi, asus kunstnik teostama uurimustööd, et taastada mälu sellest, milline oli tema kodukoht enne, kui võõras võim selle enda vajaduste katmiseks ümber kujundas.

"Kui ma õppisin EKA-s, tegin suurt loomeuurimust, ja mind huvitas küsimus, kuidas tekstiilikunstnik saaks teadustöösse panustada. Ma valisin välja suvalise maa-ala ja mingi hetk selgus, et see oli kunagi käsitööliste küla ja sellel oli rikkalik ajalugu. Sinna oli tehtud keele-ekskursioone ja sealt kaduma läinud külast on kogutud suulist pärandit. Mina olen selle küla ääremailt pärit, aga ma mul polnud sellest külast aimugi. sest olin lapsepõlves ainult selles karjääris uidanud," rääkis Teinfeldt-Grins.

Maryliis Teinfeldt-Grinsi näitus jääb Tütar galeriis avatuks 25. veebruarini.