Selgusid Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastapreemiate laureaadid

Aasta tekstiilikunstnik 2023 on Aet Ollisaar, aasta noor tekstiilikunstnik on Maria Kristiin Peterson ja aasta tekstiiliteo tunnustuse pälvis Maryliis Teinfeldt-Grinsi kogukonnaprojekt "Kes mäletab viimasena? Kes mäletab paremini?".

Aasta tekstiilikunstnik 2023 laureaat on Aet Ollisaar (1966) võimsa ja viljaka loomeaasta eest. Žürii hinnangul iseloomustab Ollisaare loomingut poeetilisus, omanäolisus ja aktiivsus. 2023. aastal osales kunstnik kokku 12 näitusel, olles sealjuures loonud kolm isikunäitust ja esinenud kolmel rahvusvahelisel näitusel. Nominentide hulka kuulusid Maasike Maasik, Aet Ollisaar, Kadi Pajupuu, Marilyn Piirsalu ja Maryliis Teinfeldt-Grins.

Aasta noor tekstiilikunstnik 2023 laureaat on Maria Kristiin Peterson (1988). Noor tekstiilikunstnik pälvis tunnustuse magistritöö "Disaineri roll tarbijajärgse tekstiilijäätme ringlussevõtul lõngaarenduse ja kudumikollektsiooni näitel" eest, mis on oskuslikult sidunud materjalivaliku ja disainilahenduse. Žürii hinnangul on see oluline uurimus valdkonna teadusliku arengu jaoks, tutvustades Eesti disaini rahvusvahelisel areenil. Peterson pälvis 2023. aastal tähelepanu New York Textile Month konkursi finalistina. Nominendid olid veel India Maria Emilia Kiisler, Johanna Mauer, Liisa Hanvere ja Maria Kristiin Peterson.

Tunnustuse aasta tekstiilitegu 2023 pälvis Maryliis Teinfeldt-Grinsi (1994) kogukonnaprojekt "Kes mäletab viimasena? Kes mäletab paremini?". Teinfeldt-Grinsi suurejoonelise kogukonda kaasava loomingulise ettevõtmise mõju on nii kohene kui pikaaegne. Žürii hindas kõrgelt, et kunstnik on toonud tekstiilikunsti ja -disaini noortele lähemale ja tutvustanud oma uuenduslikku tehnikat laiale publikule. Auhinnale olid nomineeritud veel Anu Raua juubelisündmuste sari ja isikunäitus Heimtali ringtallis ning Kadi Pajupuu esinemine rahvusvahelisel erialafoorumil ja teadusartikli avaldamine.

Žürii poolt märgiti eraldi ära Kadi Pajupuu (1963) kui väsimatu tegutseja ja uuendaja tekstiilivaldkonnas. Pajupuu pälvis eripreemia pikaaegse ning järjepideva teadustöö ja tekstiilikunsti arendamise eest.

Eesti Tekstiilikunstnike Liidu (ETeKL) 2023 Aastapreemiate žüriisse kuulusid: Helen Adamson (ETDM), Elna Kaasik (aasta tekstiilikunstnik 2022), Elin Kard (EKL), Erle Loonurm (ajakirjanik), Stella Mõttus (kunstiteadlane), Stella Runnel (EDL) ja Liisa Torsus (aasta noor tekstiilikunstnik 2022)

ETeKL on tunnustanud pühendunud kolleege alates 1996. aastast.

Eesti Tekstiilikunstnike Liit tunnustab tänavusi aastapreemiate laureaate 11. aprillil kell 18 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Aasta tekstiilipreemiad 2023 nominente tutvustav väljapanek avatakse 11. aprillil Eesti Tekstiilikunstnike Liidu veebilehel.