Aasta tekstiilikunstnik: kohalik käsitöö püsib kõrgel tasemel

Kuna tekstiilikunstnike liit on tegutsenud 30 aastat, on ka näitus juubeliaasta nägu. Näha saab 25 autori loomingut, mis on kuraator Aet Ollisaare sõnul ühest äärmusest teise.

"Tahaks esile tuua, et kaasaegsete ja homsete tehnoloogiatega on kõrvuti mõtlemapaneva ja värske mõttega sekundeerivad, hästi rahulikud klassikalised väljakujunenud teemad – ja see ongi tugevus," sõnas Ollisaar. "Meil on kolmekümnes tegevusaasta ja see ongi täpselt see koht, kus tuleb vaadata ümber iseenda," lisas ta.

Aasta tekstiilikunstniku 2022 tunnustuse pälvinud Elna Kaasik ütles, et ikka ja alati on tema jaoks kõige olulisem materjal. "Mind huvitab ikkagi see täiesti lihtlabane tavaline kangas, et ma suudan sellest 30 aastat loomingut teha, ikka jälle midagi uut välja mõelda," sõnas Kaasik.

Elna Kaasik kinnitab, et Eesti tekstiilikunst on väga loominguline ja kohalik käsitöö püsib kõrgel tasemel.