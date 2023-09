Anu Raud: mul on väga hea meel, kui minu vaip ja vaibamuster kellelegi korda läheb

Tekstiilikunstnik Anu Raud ütles Klassikaraadio saates "Külaline", et kunstiga on see tore asi, et sa ei pea seda endale ostma, aga sa võid selle endale eluks ajaks vaadata.

"See oli uskumatu suvi", ütles Anu Raud ja lisas, et seoses sünnipäevaga tehakse alati kingitusi, aga tema mõtles, kuidas saaks ise midagi paljudele inimestele korraga kinkida. "Kas näituse, raamatu või mingi asja väljamõtlemise näol."

Nii sai näituse esimene etapp avatud Valga muuseumis, kuna Valgaga on Anu Raua perekond tihedalt seotud. Teine rahvaalgatuslik näitus avati Suure-Jaanis, kolmas näitus oli avatud Heimtalis. "See kolmas näitus mu enda kodus oligi mulle kõige suurem kingitus," rääkis Anu Raud, kellelt on varasemalt suuremaid isiknäitusi avatud kõigest kaks: Tallinna Kunstihoones (1970) ja ERMis (1975).

Saates "Külaline" rääkis Anu Raud, et kodukandis näituse kokkupanek oli kõige keerulisem, sest suure näituse tarvis piisavalt avarat ruumi esialgu ei leidunud. Viljandimaal asuv Heimtali mõisa ringtall on aga Raua üks lemmikmaju. "See on niivõrd ilus maja, maakivid ja aknaorvad ja hobused ümberringi," ütles ta.

Just seal ringtallis avatigi vaibanäitus "Elumustrid", mille kujundaja on kunstnik Ene-Liis Semper. Tegemist on suurima Anu Raua isiknäitusega, väljapanekul oli 60 seinavaipa ning lisaks põrandavaibad, millega Anu Raud viimasel ajal on tegelenud.

Anu Raud arvab, et nii Ene-Liis Semper kui Tiit Ojasoo on eriliselt andekad, leidlikud, julged ja tänapäeva hästi tajuvad loojad. Ta rääkis, kuidas näituse teemal ühisolemine kasvas ja ideed teostusid. "Meil kõik klappis. Semperi proportsioonitunne, värvitaju ja leidlikkus olemasoleva ära kasutamises, see on imetlusväärne."

Varasemaltki Raua näituseid kujundanud Semperi kohta on Anu Raual öelda vaid häid sõnu. "Teda ma tõesti imetlen ja austan ja vaatan, kuidas tema mõtted välgatuvad ja kuidas ta julgeb, teeb ja otsustab."

Raua näitust külastas suve jooksul rohkem kui 6000 inimest ning näituse loomise ajal sai kunstnik enda sõnul ka oma ümbruskonnaga veelgi lähedasemaks. "Mul on väga hea meel, kui minu vaip ja vaibamuster kellelegi korda läheb. Läbi oma loomingu tahan aidata ja toetada maaelu ja maakoolide säilitamist," lisas Raud.

Anu Raua kunstikogus on ligi 200 teost, mis on loodud 20. sajandil. Sellest vaid osa oli eksponeeritud näitusel, millega Anu Raud kinkis inimestele võimaluse kunsti vaatamiseks. "Kunstiga on see tore asi, et sa ei pea seda endale ostma, aga sa võid selle endale eluks ajaks vaadata. Kui sa seda pilti mõistad, vaadata oskad ja meelde jätad, on see alati sinu oma," rääkis Raud.

Anu Raua vaibanäitus ERMi Heimtali muuseumis on küll juba suletud, kuid vaadata saab väljapanekut "Tagasivaade", mis on pilguheit Anu Raua elule ja elufilosoofiale fotode, mälestuste, vanavara kogumisretkede, tudengitele seatud ülesannete ning tema raamatute kaudu. Näitust saab külastada 22. detsembrini 2023.