Juubelinäituse avanud Anu Raud: mul on olnud väga huvitav ja loominguline elu

Näituse kujundaja on Ene-Liis Semper, kes on ka varem Raua näituseid kujundanud. Kujundaja sõnul oli seekord põhiliseks väljakutseks uus koht. Tegijate soov oli, et inimesed ei läheks suurde keskusesse, vaid tuleks just Raua kodu lähedale.

Näitus on ülevaade Anu Raua loomingust alates diplomitööst kuni tänase päevani.

"See näituse kujundamine oli just selles mõttes kõige toredam, et kõik vaibad leiavad lõpuks oma õige koha ja nad hakkavad koos mõjuma tugevamalt, kui nad üksikult mõjuksid," sõnas Semper.

Anu Raud sõnas, et "Elumustrid" on tänu- ja meenutuste näitus, mille ta pühendas Eesti maale ja maarahvale, kellelt ta oma loominguks ainest ammutab.

"See on Eesti loodus koos oma metsade, järvede ja jõgedega. Ja rahvakunst, rahvakunstipärand ja Eesti rahva armastatud värvid," märkis Raud ning nentis, et tema elu on olnud väga huvitav ja loominguline.

Anu Raua gobelääne saab Heimtali ringtallis näha 20. juulini.