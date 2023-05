Anu Raud pälvis Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna

Raamatu "Kuue ruuduga aken" lood pärinevad Anu Raua elust. See on lihtne, südamlik, soe ja lootusrikas raamat, mis viiski Eduard Vilde kirjandusauhinda välja andva Vinni valla mõttele omistada see preemia tänavu just Anu Rauale. "Eks ikka see maalähedus, mis kumas tema teoses. Ja inimestele väga meeldib selline lihtsus, maalähedus. Ja mis meil siis vaja siin ilmas on kui seda lihtsust," sõnas Vinni valla raamatukogude koordinaator Tea Järvis.

Anu Raua uus raamat "Hea karjane" sisaldab 30 juttu lindudest ja loomadest. Anu lemmikud on koerad ja lambad, aga raamatust leiab jutte ka näiteks talurahva pühast loomast lehmast. "Minu silmis on lehm selline Eesti püha loom ja lemmikloom, kes on nii palju lapsi aidanud ülikooli minna piimarahaga ja nii palju neid toitnud," sõnas Anu Raud.

Anu Rauda ei üllata, et temast on saanud kirjanik, kuid talle läheb väga korda, kui hästi lugejad on tema esimese raamatu vastu võtnud. Küll aga loodab ta leida kirjutamise kõrvalt aega ka vaipade jaoks. "Praegu ma olen teinud lihtsamal viisil vaipu, aga minu kavanditest on tehtud põrandavaipu. Aga otsene põhjus on see, et vanus dikteerib tegevuse. Parema käe üks sõrm on juba kõver ja ka valus, vaibakudumise töid ta takistab, aga kirjutada saab päris hästi."

Samuti kinnitas Anu Raud, et tulemas on ka kolmas raamat.