Anu Raud rajab Käärikule kunstiküüni

Tekstiilikunstnik ja kirjanik Anu Raud ehitab Käärikule kunstiküüni, kuhu loodab oma käe järgi elu sisse puhuda. Ehitus toetub suuresti tema enda säästutele ning on nüüd muutunud oodatust kallimaks.

Anu Raua Kääriku talu kunstiküüni projekteeris Martin Murusalu ja ehitab osaühing Hot Kultuur. Projektijuht Madis Parik ütles, et tegemist on väga erilise majaga, mille taolisi valmib Eestis harva.

Parik rõhutas, et küün on ehitatud käsitsi ning traditsiooniliste võtetega: seal on kõik puit-puidule tapid.

"Saime Räpinast Hobbitonist kuivatikuiva palgi, mille me ise saagisime üle, hööveldasime ja siis märkisime tapid ja lõikasime tapid välja. Jäikuse saab see hoone diagonaallaudisega, see ongi meie järgmine etapp. Esimese asjana püüaks sinnamaani, et me saame karbi kinni, saaks sarikad peale, siis on veetõke olemas hoonel. Aga hoone võiks valmida sügisel, aga eks see sõltubki ka toetajate annetustest ja rahade olemasolust," ütles projektijuht.

Kunstiküüni rajamine maksab üle 3000 000 euro, seni on see toimunud suuresti Anu Raua isiklike säästude arvelt. 50 000 euroga on toetanud Euroopa Liit läbi Mulgimaa arenduskoja, 8000 euroga on panustanud eraisikud.

Raua sõnul on projekt muutunud arvatust kalimaks, sest näiteks käibemaks on tõusnud.

"Ma olen ise oma raha pannud 140 000 eurot siiamaani. Ma teen seda hea meelga, ma tean, et siis on see õiges kohas. Aga muidugi on asi minu taga. Kui mul ikka seda raha ei ole, siis ta jääb pooleli kahjuks. Ja ma väga-väga tahaksin, et see valmis saab. Ma saaksin oma käe ja oma mõtte järgi selle sisustada ja selle hinge sisse puhuda. Võib-olla on siis siin tore."