Anu Raud: eestlastel on palju häid omadusi, aga tänutunne puudub

Taasiseseisvumise tähistamiseks mõneks päevaks Heimtalist Tallinna sõitnud Raud tõdes, et lahkus Roosiaia vastuvõtult positiivse hinnanguga Karise ametiajale. "Küll oli see ilus, rõõmus ja loov ametiaeg. Ma arvan, et väga paljud loovad inimesed ühineksid selle arvamusega. Me teame, et oli raamatuaasta, toimus "Presidendi raamatuklubi", kui paljud inimesed lugesid. Loov ja rõõmus elu oli, minu jaoks oli see väga hea aeg," märkis Raud.

Raud leiab, et president saab inimesi oma olemusega mõjutada. "Praeguse presidendi puhul võiks just rääkida presidendipaarist. Sirje Karis on mitu korda suursaadikutega käinud meie juures talus, toredad suhted on. Hooliv ja toetav tunne. Tavaliselt sellistel inimestel ei ole aega, aga neil on isegi aega momendiks juttu ajada," rääkis ta. "Muidugi, ausalt on kahju, et niimoodi läks, et teist ametiaega enam ei tulnud," lisas Raud.

20. augusti õhtul rõõmustas Rauda ka see, et kõnedes kriitilisi noote ei olnud. "Mul on vahel kahju, et eestlastel on palju häid iseloomuomadusi, aga üks asi puudub: tänutunne. Tihtipeale, kui keegi on teinud näiteks viis aastat väga head tööd, siis on ka neid, kes hakkavad seda tümitama, kritiseerima. Paljude asjadega on nii. Hästi toimivad asjad peaksid kestma," nentis tekstiilikunstnik.

"Mind kurvastas tänavu väga see, kuidas kaotati aianduskool Suuremõisast Hiiumaal. Eriti ohuolukordades, mis meil ju tegelikult ausalt öeldes olemas on, on kuldaväärt need inimesed, kes oskavad istutada, kasvatada, ise teha midagi. Kui see lihtsalt ära võetakse, asi, mis suurepäraselt toimib, kus on head jõud, vana mõis, mis vajab hoidmist, vanad puud."

"Eriti, kui mõelda, et meie head sõbrad norralased on aidanud selle korda teha, kooliks ehitanud ja äkki meil tuleb selline mõte. Selles suhtes peakski see, mis hästi toimib, edasi kestma," märkis Raud ning võrdles seda omamoodi psühhoosiga.

"Ka see, et halb ja negatiivne müüb. Tegelikult on meil tihtipeale väga palju toredaid asju, mis toimivad, mida inimesed teevad, aga ikkagi, olgu siis ajakirjanduses või inimeste seas, on mingisugune kurjuse idu. Ei oska öelda, millest see tuleb, aga sellest oleks väga kena lahti saada, sest tänutunne on ääretult ilus ja vajalik tunne. Seda peaks igal juhul iseendas kasvatama ja arendama," ütles ta.

Hetkel on Raual käsil kunstiküüni ehitamine Käärikule. Protsessi on omajagu aeglustanud käibemaksu tõus. "Ma ise arvasin, et suudan ühe küüni valmis ehitada, aga see kõik on nii kallis. Praegu ikkagi veel loodan, et saan selle valmis. Tahaksin ka öelda suur tänu kõigile neile, kes on panustanud ja toetanud. Neid inimesi on päris palju ja panuseid on viiest eurost tuhandeni."

"Muidu ei tahaks abi küsida, aga ma küsin sellepärast, et ma arvan, et mul ei ole eriti palju aega elada. Tihtipeale tee tehakse sinna, kus rahvas käib. Maja peaks ehitama sinna, kus inimesed käivad. Praegu käivad nad hästi palju minu õues ja kodus. Mul on isegi natukene raske sellepärast, et neid seal nii palju käib. Püüaksin nad siis enne, kui nad minu õue peale jõuavad, sinna küüni kinni. Lähen ise oma õue pealt nende juurde küüni ja räägin nendega," muigas Raud.