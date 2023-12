Näitusel "Koguja" on Anu Raua looming ja tema kunstikogu

Näitusel näeb vaheldumisi Anu Raua vaipadega talle, isa Mart Rauale ja ema Valda Rauale kingitud ja ostetud maale ning graafikat. Kogus on esindatud peaaegu kõik eelmisel sajandil elanud tähtsamad eesti kunstnikud. Samuti saab Pärnus pilgu heita Anu Raua kompositsioonile "Emapuu", mille esimene variant asub ÜRO peahoones. Kunstnik ütles, et ta võttis juba mitme aasta eest vastu otsuse, et kõik kunstiteosed, mis on tema käe ja silma ulatuses, teeb ta korda.

"Minul olid mõned tööd pasparteerimata, väsinud, nõudsid natuke puhastamist, restaureerimist ja raamimist," ütles tekstiilikunstnik Anu Raud. "Ja natuke ka tänu sellele põrandavaibandusele, mida ma tegin ja mis andis natuke rahalist tuge, oli mul võimalus need raamida ja pasparteerida. Nüüd ongi olemas üks täielik ja tore kunstikogu, mis võib rännata, mida võib kusagile mujale viia ning mis võib aeg ajalt jälle kodus jalgu puhata."

Anu Raua sõnul on tal väga hea meel, et tööd on korras ja kataloog valmis ning ta saab näitust kõigile näidata. Kõik sai aga alguse tema vanemate suurest kunstiarmastusest. Kunstiteoseid hakkasid vanemad kokku ostma kohe pärast abiellumist ning paljud kunstnikud ka kinkisid neile oma töid.

"Kuna minu isa oli väga suur kunstihuviline ja tal oli palju kunstnikest sõpru, siis mõned pildid talle kingiti ja mõned pildid nad ostsid," ütles Raud. "Ema ja isa on rääkinud, et esimene sisseost, mis nad pärast pulmi tegid oli Endel Kõksi natüürmort."