ERM-is tuuakse vaatajate ette paremik Anu Raua pere kunstikogust

Tekstiilikunstniku Anu Raua pere kunstikogusse kuulub umbes 200 teost, suurem osa neist on loodud 20. sajandil. ERM-is värskelt avatud näitusel on väljas nii maale, graafikat kui ka skulptuuri, kokku ligi 50 teost.

Näitusel saab tutvuda kultuuriinimeste perre mitme põlvkonna vältel kogunenud kunstiga. Raudade pere on olnud innukas kunsti ostja, aga mitmed teosed on perele ka kingitud. Esindatud on nii portreed, maastikud kui ka natüürmordid, vaade kunagisest kodutänavast ja palju muudki. Igal teosel on oma lugu, olgu see siis seotud vanaisa talu köögi, kunagise lemmiklooma või Anu Raua vanemate abiellumisega. Külastaja leiab näituselt mitmete väga tunnustatud autorite, näiteks Eduard Viiralti, Karl Pärsimäe, Endel Kõksi, Erich Pehapi ja Peeter Mudisti teoseid.

"Pere pildid. Kunstikogu" on üks näitus kolmest, millega Eesti Rahva Muuseum tähistab hinnatud kunstniku juubelit. Väljapaneku kuraator on ERMi näituste peaprodutsent Reet Mark. Näitus jääb avatuks 13. juulini.

ERMi Heimtali muuseumis on juba avatud näitus "Tagasivaade", mis on pilguheit Anu Raua elule ja elufilosoofiale fotode, mälestuste, vanavara kogumisretkede, üliõpilastele seatud ülesannete ning tema raamatute kaudu. 23. maist avaneb külastajatele Heimtali mõisa ringtallis Anu Raua vaipade imeline maailm.