ERM-is näeb nöörikunstile pühendatud näitust "Elu läbi maatriksi"

Nöörikunsti ehk string art kunstivormi tutvustamiseks on ERM-i pisikesse osalussaali käsitsi veetud umbes viis kilomeetrit lõnga.

Näituse kuraator, nöörikunstnik Meelika Krutjakova sõnul sai väljapaneku pealkiri inspiratsiooni maatriksi ruudustikust. "Kuna see on olnud kandev sümbol läbi meie kõigi igasugu teoste, sai selline nimi valitud," selgitas ta.

Näituse taga on Eesti nöörikunsti eestvedajad, kes on kaunistanud näiteks muusikafestivale Island Sound ning Kõu. Nii on ka selle näituse keskmes nöörikunstimoodulitest lava.

Nöörikunstnik Tanel Tammaru sõnas, et talle meeldib nöörikunst seetõttu, et see on lihtne ja konkreetne. "Eestis ei ole ka väga inimesi, kes seda teeks. Tahaks seda kunstivormi teistele näidata," täheldas ta.

Mujal maailmas on kunstiliik levinud juba 1960. aastatest. Kohalik tuumiktiim on sellega tegelenud kaheksa aastat, nii peegeldub ka näitusel kunstnike areng nii stiilis ja käekirjas kui ka tehnikas ning materjalis. Tänaseks tegeletakse ML Stringart nime all lisaks dekoratsioonidele ka töötubade korraldamisega.

Kokku on näitusel väljas 13 kunstiku teosed, mida saadab spetsiaalselt valitud ja atmosfääri loov muusika.

Näituse kuraatorid on Maris Rekor ja Meelika Krutjakova ning kunstnikud on Alari Peltser, Artjom Kostjuk, Gerli Paju, Göta Veskioja, Jorma Kask, Karina Tamm, Kaur Lumiste, Maris Rekor, Martin Lõkov, Meelika Krutjakova, Mihkel Manguse, Raymond Pärli, Sergei Grosman ja Tanel Tammaru.

"Elu läbi maatriksi" on ERM-is avatud 20. augustini.