Kadrinas kootakse kadunud küla ja mäe lugu ühistööna väga suurde rüiuvaipa

Tekstiilikunstnik Maryliis Teinfeldt-Grinsi eestvedamisel tehakse Kadrina ühistööna teadaolevalt Eesti suurimat rüiutehnikas vaipa. Vaip, mille kudumisel saab kaasa lüüa iga soovija, räägib mureliku loo kunstniku kodupaigast, kust ajaga on kadunud nii mägi kui küla.

Kadrina rahvamajas detsembri algusest käima lükatud ühiskäsitööprojekti "Kes mäletab viimasena? Kes mäletab paremini?" raames on rüiutehnikas vaiba kudumisel abis käinud juba üle 200 inimese. Pärast 17 kolimist ringiga kodukanti tagasi jõudnud tekstiilikunstnik ja luuletaja Maryliis Teinfeldt-Grins ütles, et loometöö kõrval on olnud oluline koht ka suhtlusel.

"Üpriski tore on olnud näha, kes kõik siin Kadrinas elavad. Mina olen ju ära läinud ja nüüd tagasi tulnud. On olnud ääretult tore tutvuda inimestega. Näha, mis mured ja probleemid siin veel on lisaks sellele murele, mida ma siia laua peale tõin," sõnas kunstnik.

Rüiuvaibal saab kujutatud erinevatele ehitustele laiali veetud kruusarikas Niinemägi. See asus ligi poolsada aastat tagasi kadunud Koplimetsa külas, mida praegu tähistab vaid mälestuskivi.

"Karjäär tekkis sinna, kui mägi viidi kuskile ehitustele ja teedele ära. Küla vananes ja küla kadus ka ära - küla oli kahel pool mäge ja siis jäigi sinna järele karjäär. See, mis Maryliis nüüd teeb, on tõesti vahva. Ei osanud ette kujutadagi, et mingisugusest karjäärist tehakse selline vaip," sõnas kohalik elanik Ille Ambos vaibakudumislaua taga istudes.

Viiest paanist kokku pandava vaiba valmistamiseks kulub umbes 60 kilo lõnga. Piirkonna loost Eesti Kunstiakadeemias magistritöö "Kuidas lugeda maastikku?" kaitsnud Maryliis Teinfeldt-Grinsi sõnul sobib rüiutehnika kunstiteose teemaga.

"Tahtsin väga seda rüiuvaipa teha. Teeme seda natuke ameerikapärases stiilis vaibakonksuga. Saaks ka telgede taga nõela ja niidiga teha, aga me teeme sedaviisi, et saaks paljud inimesed korraga seda teha, sest kui teha kangastelgede taga, siis saaks seal korraga üks inimene istuda.

Ja mulle tundub, et see tehnika toetab teemat, kuna rüiuga see kujutis, mida kootakse, läheb natukene kaduma ehk ta toetab seda ajas kaduma läinud küla ja mäe lugu," rääkis Teinfeldt-Grins.

Kahelt poolt vaadeldav 16-ruutmeetriline vaip riputatakse vaatajatele uudistamiseks üles jaanuari teises pooles Tallinnas Tütar-galeriis. Järgmise aasta lõpus soovib kunstnik seda eksponeerida ka Kadrinas, kuid seni pole ta selleks leidnud sobivat kohta.