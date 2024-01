Tütar galerii asutaja Mailis Timmi: uue galerii avamine on hulljulge tegu

"Meil on olnud äärmiselt head ja mitmekülgsed näitused ja seda ei arva mitte ainult meie ise, vaid ka kunstikriitikud ja valdkonna professionaalid. Ja me oleme väga rahul sellega, kuidas koostöö kunstnikega on käima läinud. See, et meie ümber on ehitustanner, ei muuda meid kõige silmapaistvamaks, aga tõelised huvilised on kindlasti siin käinud juba," ütles ta ning lisas, et galerii kestmajäämine sõltub täielikult müükidest. "Me tegeleme aktiivselt sellega, et enda ümber kunstikogujate kogukonda luua. Aga meie missiooniks ja suuremaks eesmärgiks on kindlasti Eesti kaasaegset kunsti Eestist välja viia ja tutvustada. See on see, mis meid ennast motiveerib."

Timmi sõnul oli oluliseks galerii loomise ajendiks ka see, et kõik kunstnikud ei mahu praeguste galeriide tiiva alla. "Kõikide vajadused ei ole lihtsalt täidetud. Eesti kunstnikel on vaja rohkem galeriisid. Ja see oli kindlasti üheks suureks motivaatoriks, aga äriplaani mõttes meie püsimajäämise muidugi midagi kindlat ei ole. Ma arvan, et meie galerii avamine oli võib-olla Eesti majanduse üks hulljulgemaid tegusid 2023," tõdes galerist.

Timmi sõnul on oluline teha ka teavitustööd, et galeriist kunsti ostmine ei ole tingimata kallim kui kunstnikult otse ostes. "Kunstnik ja galerii teevad ju omavahel koostööd ja see koostöö ei tähenda lihtsalt seda, et see on kauplus, kus pannakse kaubale protsent juurde."