Maryliis Teinfeldt-Grins andis välja murdekeelse luulekogu "Kivi alla kükakille"

"Kivi alla kükakille" on kirjutatud Kadrina murdes, mida autor kodus emakeelena kõneleb ja mida ta on põhjalikult uurinud. Kadrina murdes ei ole varem peaaegu üldse ilukirjandust avaldatud, ainsaks erandiks on Kristen Suokass luulekoguga "Tagassi inglite juure" (2014). Raamatu tarvis on Teinfeldt-Grins murdele loonud oma kirjapildi, et keele kõla võimalikult täpselt paberile panna.

Teinfeldt-Grins pälvis 2019. aastal Hendrik Adamsoni nimelisel murdeluulevõistlusel esimese preemia, 2021. aastal Värske Rõhu aastapreemia ning samal aastal ka kirjandusauhinna "Esimene samm".

"Kivi alla kükakille" esitlused toimuvad 29. mail kell 11.30 Kadrina huvikeskuse saalis, kus autoriga vestleb Triinu Sikk, ja 30. mail kell 18 Tartu Kirjanduse Maja hoovis, kus vestlust juhib murdeuurija Janek Vaab ning kuulda saab ka Kadrina kandi rahvamuusikat folklooriklubi Maatasa esituses.

Luulekogu toimetas Mirjam Parve, kujundas Else Lagerspetz ning illustreeris Maryliis Teinfeldt-Grins.