Viggo Wallensköld ühisnäitusest emaga: idee peitub meie Eesti juurtes

Soome maalikunstniku Viggo Wallensköldi juured on Eestis, õied aga puhkesid Soomes. Kunstniku vanaema sündis nimelt eelmise sajandi alguses Pärnu jõe paremkaldal Tori vallas Ollandi talus. Täiskasvanuks saades läks neiu Soome õppima, abiellus, sünnitas tütre Heljä ja jäi elama Porvoosse. Seal sündis ka tema tütrepoeg Viggo, kellest tänaseks on saanud üks olulisemaid 21. sajandi Soome maalikunstnikke.

"Me mõlemad oleme kunstnikud, ema on aga palju mitmekülgsem, teinud graafikat ja ikoone. Mina olen peamiselt maalinud ainult akrüül- ja õlivärvidega. Ma olen nagu tüüpiline kunstnik. Me mõlemad tegeleme kujutava kunstiga ja mõlemal on kunstis ka fantaasiaelemente," rääkis Viggo Wallensköld.

"Juured ja õied" näituse põhiline idee peitub Wallensköldi sõnul just tema ja tema ema Eesti juurtes. "Siin on näha ka selliseid teemasid, milles võib vist märgata, vähemalt mulle tundub nii, et meil mõlemal on mõtteid ja teemasid, mis on saadud Eestist," sõnas ta.

Läbimurre Wallensköldi kunstnikukarjääris toimus 2002. aastal. Tema esimene suur soolonäitus leidis aset aastatel 2008-2009. 2022. aastal valis kunstinäituse Ars Fennica publik Viggo Wallensköldi parimaks Soome kunstnikuks.

Näitus Pärnu Uue Kunsti muuseumis jääb avatuks märtsi lõpuni.