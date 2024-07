Tiigritest ja korgidest. Eesti luule 2023

"On üks kahest-kolmest säravamast-külluslikumast perioodist eesti luuleloos. Meediumid on teised, pole võõrvõimu (veel) kõri pääle pressimas, pole ühtki kindlat Pegasust või Wernerit – või on neid isegi liiga mitu," kirjutas Jürgen Rooste ajakirjas Looming ilmunud luuleaasta 2023 ülevaates.

Kummaliste-kummituslike ja rabavate-tabavate ja uimas uitlejate ja rõkkavalt roojaste ja malbelt (ning mitte nii malbelt) masohhistlike ja igasuguste muude luuletajate hulk on meil sedavõrd suur, et sellest ei oma täit pilti mitte keegi (ka mitte ekslik ja surelik luuleülevaatleja): üks on kindel, põua-aastaid ei ole, tavalise tagavaratabureti asemel on vaat et tagavara-pingiread… Ei, muidugi, mitte et kõik nii oivaline ja vapustav oleks, maailma muutev, aga kümmekond või enamgi noorema(poolse)t tippluuletajat on meil kindlasti. Kui mõnel ei ilmu tänavu kogu, tuleb see järgmisel aastal või aasta-paari pärast. Ja maailm on jälle mingis mõttes parem paik.

On üks kahest-kolmest säravamast-külluslikumast perioodist eesti luuleloos. Meediumid on teised, pole võõrvõimu (veel) kõri pääle pressimas, pole ühtki kindlat Pegasust või Wernerit – või on neid isegi liiga mitu –, pole lugejahorde ega väljapaistvat rahvuslikku positsiooni ja tuntust-mõjukust (ei feimi ega sulli), aga on suur viljakas kogukond, kes vähemasti ühel või teisel moel tollel virvarril ja tohuvabohul silma pääl hoiab.

Kas vanemal põlvkonnal – mu lemmikutel, õpetajatel-teejuhtidel – pole siis õigus, kui mõni neist näiteks huikab, et kõik kirjutaksid justnagu sama luuletust? See on tunde- ja tunnetusteravuse küsimus. Kummaliste roogade rägus hakkavad eksootilised või veidrad maitsed tunduma ühtmoodi uued või võõrad, hääled moodustavad kakofoonia… Paljud on üles kasvanud koos me viimaste kümnendite mõjukama hääle, Hasso Krulliga – neid huvitab mingis mõttes seesugune lagundamine-lammutamine juba iseenesest. Korraga dekadents ja avangard: lasta luule laguhunnikust tärgata vohaval elul, kust tõuseb-kerkib kummalisi gaase, sagib seninägematuid koprofaage… Ei, ma jään oma juurde: ma usun, et me saaksime kirja panna ca 40 alla 40-aastast luuletajat, kellelt on ilmunud või ilmumas väga kõvasid tekste. Lisaks kamaluga noid, kes tolle vanuse­piiri juba ületanud ning tõeliste tõbrastena edasi luuletavad (kes see oli, kes ütles, et üle neljakümnene inimene, kes luuletab, on lihtsalt tõbras?) ning mingis mõttes ikka veel tänase luule raskekaalu ja keskme moodustavad. Kuigi: on see ikka nii?

Mingis mõttes on 2023. aasta luule olulisim tekst Joonas Veelmaa "ma luuletaja olen olen luuletaja" (vt Sirp 15. IX 2023 ning erinevad YouTube'i-salvestised). Veelmaa võitis läinud sügise hakul Eesti Poetry Slami ehk luuleprõmmu – juba paarikümne aastaga meilgi traditsiooniks saanud luule meelelahutusliku-võistlusliku vormi ühe võimaliku variandi. Ning siis 2024. aasta alguses ka Euroopa prõmmimise.

Ma ei taha ennast liialt korrata, aga jupp jagu luulest on läbi aja ja loo olnud kõrvaga "lugemiseks", ettekandmiseks. Taarka loost on meeles laulueitede heitlused, eks jutuvanadki mõõtnud maad, vana vaga Väinämöinen laulis konkurendid suisa sohu…

Joonas Veelmaa Autor/allikas: Gea Kumpel

Lisaks paratamatus: kui raamatute tiraažid on langenud paarisaja-kolmesaja kanti, siis ilmselgelt hõlmavad hooajalised või igakuised või ka sporaadilisemad luulesündmused pikapääle suuremat publikut kui üks üksik üllitamine. Veelmaa:

ma luuletaja olen olen luuletaja / loov inimene / loovaid mõtteid täis / AUH! AUH! AUH! AUH! / kas keegi uskus et kohe / teksti alguses tuleb koera haukumine? / üks vist uskus / ilmselt ka luuletaja // nii palju mõtteid tiirutab ümber pea kui sa / luuletaja oled oled luuletaja / nagu kärbsed / kopp-kopp kas võib sisse tulla / no tulge-tulge aga siin on juba suht crowded / sõnad seosed läbisegi / kõike sidumas killuke / valu // sedasama valu mida tunnevad ka / lihtsad inimesed aga erinevalt nendest / oskan ma seda sõnastada [—] järgmise luuletuse pealkiri on nukrus / ja see koosneb ainult pausist mis ei kanna // ma tean et lihtsad inimesed on ka nukrad / aga mina kirjutan sellest luuletusi // ja armastusest luuletan / ja reisimisest luuletan / ja poeskäimisest luuletan [—] tipus ootab meid kõiki üksindus // ja üksindus on nagu / puu // ja järv on nagu jõgi [—] ma tean et nii mõnigi tavaline inimene / ütleb ka selle luuletuse kohta et / oh täpselt minu mõtted / nagu oleks ise kirjutanud // aga vat ei kirjutanud // võib-olla järgmises elus / siis kui sinagi enda kohta öelda saad et/ ma luuletaja olen olen luuletaja

Panite tähele, eks, ma ei öelnud, et see on aasta parim poees. Aga see on omal moel üks oluline luuletus, meie aja nägu ja märk, lavaluule ja -huumori põkkepunkt, mis eeldab publikut, eeldab terakest huumorisoont ja samas ka säärast kergelt eliidipõlgurlikku tsooni, et nautida toda muhedat ülbamist.

Mis kindel, on see, et elusal luulel on vaja praegu ka elusat publikut. Need hilisõhtused kokkuhoovamised ei tule muidugi sellest, et kellegi värsid oleksid ära keelatud või et neid ei avaldataks (kuigi kogu trükkimist ei saa tänapäeval õigupoolest "avaldamiseks" nimetada, sest avalikkusest jääb see üsna kaugele), aga see kogudus, kogukond, leiab üksteist üles ning saab nõnda olla osaduses sellega, mis poeesias omamoodi pühaks on jäänud. Suuline sõna kannab, susiseb. Järgmiseks võiks kirjutada keegi, kes oskab sellest kõrvaltvaatajana kõnelda…

Siinkohal on vaja teha tänulik noogutus ka vana kooli trükimeediale: Loomingule, Vikerkaarele ja Värskele Rõhule. Täpselt nagu luuleõhtutelgi, on siin publik märksa suurem, ja staaridel oma lugejate kogukond. Näiteks Triin Paja või Sveta Grigorjeva või Piret Põldveri või Maarja Kangro või fs-i või Ivar Silla nimi võib panna Loomingut haarama mõnegi luulelugeja, kes just seda tänaste ­laulude ­lahmakat ootab. Juba ainuüksi Kruusa Kalju, Tõnis Vilu, Kristjan Haljak on autorid, kelle pärast loen ajakirja luuleosa. Vikerkaares läinud aastal ka näiteks Robert Kurvitza, Kiwa, Taavi Eelmaa poeetilised sekkumised, ja muidugi Mart Kangur – temale ma annaksin ühe eraldi auhinna, sest Kanguri toored, emotsionaalsed, napid, karused, isegi robustsed poeesid Facebookis (midagi noist vist jõudis ka trükki) olid 2023. aastal ka üks ellujäämiskogemuse allikas! Ütleksin, et järjepidevalt lugedes olid Kanguri tekstid ühismeedias (mulle) 2023. aastal üliolulised.

Aasta lõpus mõjus kokkuvõttena, joone allatõmbamisena Taavi Eelmaa poees Vikerkaares (nr 12) "Oi, te kioskid, nüüd tuleb ZAUM! Satiiriline värssmonoloog vaimuka kupleega, klaveril Kaur Kender":

Kuus vahvat selli nägid kord ühtsama jälki und – / kuis naksub taburet neil palja jala all / ning kõri rõhumas pidžaama­kuue õmblus. / Oh õudu! // Teeb asja veidramaks, et üksteist pikki aastaid nad näinud pole. / Põgus kohtumine siin ja seal kui välja arvata. / Ja nüüd, sel öisel surnud tunnil, / tumedal kui nende hing, / sama uneviirastus neid kõiki tabab. / Üks ilge kokkulepe neile meenub, / mis sõlmitud sai inimestest eemal, hämaruse­udus, / mis polnud maa, ei õhk, ei vesi. / Kuid järsku! // Mis higi külm, mis lämmatus? / Mis kivi ihub hirmu tera keset magajate hingetõmbeid, / nii ohkvel sügavaid, et kuulmatuks / jääb enda kloppiv süda? / Või on need hoopis sosinad, mis tõusnud needusest / ja sosistavad õudse kokkuleppe julmi reegleid? [—] Mõni hommik algab mõru muie suul / ka mul, kes ma sirgusin torniks / putkade linnas. Inimsööjataimeks / läbi kasvuhoone lae. / Hei, kioskid! Juhatuste esimehed! / Kas poleks paslik teha üits veike tramburii? [—] Ei tea ma kuigi palju Bertolt Brechtist, / kuid kõik ta teosed peas mul on! / Võin lugeda need sulle kohe praegu ette, / siinsamas, / linnaosavalitsuse avalikul jaanikul. // Kus tuigub ringi lihtsaid, ausaid mehi, / kelle rusikad on nukkideni valged. / Ning poolihääli kostab lakkamatu sosin, / nii tasane, nii hirmuäratavalt malbe: // "Oi, te kioskid, nüüd tuleb ZAUM! / Nüüd tuleb suurem ZAUM!"

Eelmaa sügav kummardus korraga me kirjandust kummitava kambavaimu ning samas nii mitme äratuntava luulepoltergeisti poole on ütlemata võluv – selles on toda postmoderni mängu, mida noorem põlvkond võib-olla kübekese enam vajaks, sihukest uljust-häbitust-trotsi-põlgust…

Taavi Eelmaa Autor/allikas: Klassikaraadio

Tõsi, kes ütleks, miks ma just Veelmaa ja Eelmaa siia kõrvuti seadsin ning nõnda toda pilti nägin: üks pubides ja lavadel inimeste ees, kes vahel rohkem luulest palju ei tea (ega peagi teadma), kergitades intervjuudes oma eeskujuna 1990-ndate lõpu Contrat (kes mu kogemuses 2023. aasta sügisest on sama võimas rokkstaar nagu toona), teine ühe me elitaarsema-sügavama, vasakpoolse väljaande esilehel tola tegemas noile, kes kelgult ei kuku…

Ühesõnaga: nii kirjandusajakirjad kui -lavad on praegu poeedile hädavajali­kud, et leida publikuga oma kontakt. Muidugi, saab ka ilma, aga siis peab sul mingi oma koht, positsioon, urgas juba olemas olema.

Muide, Värske Rõhu puhul oli vahepääl väike pinge, sääl tekkisid käärid elavama-põrgulikuma luule ning tolle vahel, mida ma nimetaksin tsipa literatuurseks või belletristlikuks. Tean, et mõnegi noore autori ägedad tekstid jäid sääl ilmumata (küll aga ilmus osa neist näiteks Loomingus) – tõenäoliselt mingi pinge või vastuolu pärast poeetilises mõtlemises, kus Värske Rõhk kummalisel kombel osutus konservatiivsemaks-ettevaatlikumaks. Läinud aasta numbrites oli aga minu meelest jälle värskem vaim, Sofia-Elizaveta Katkova või Riste Sofie Kääri ilmumised (ja mitmed teisedki) tegid tuju hääks. Kuigi – mis see minu­suguse tuju ka loeb, eks?

Minu üks teejuht – poeetiline eeskuju (mida mu paljusõnalisuse ja pidurdamatuse puhul ehk muidugi uskuda ei pruugitaks) – on üle veerand sajandi olnud Kruusa Kalju. Tema "Üleelamiste vanake", millest mul küll oma aegluse ja taipamatuse tõttu kunagi füüsilist eksemplari ei õnnestunud hankida, on üks läinud aasta poeetilisi pidepunkte. See algab Takuboku (1885–1912) "Söödavatest luuletustest" laenatud motoga: "Luule ei tohi olla see, mida tavaliselt luuleks nimetatakse. Ta peab olema inimese tundeelu (arvatavasti leiduks mõni sobivamgi sõna) muutuste täpne aruanne, aus päevik. Järelikult peab ta olema katkendlik – tal ei saa olla sidusust. (Sidususega luule, elik sõnakunstiline filosoofia, annaks deduktiivselt võetuna romaani, induktiivselt näidendi. Luule ja viimaste vahekord ei erine päevitise arvepidamise ja kuu- või aastalõpubilansi vahekorrast.) Ning kindlasti ei tohi luuletajal jutluse jaoks ainest koguva kirikuõpetaja või ­teatavasugust meest otsiva hoora sarnaselt olla mingit eelhoiakut."

Kruusa Kalju kirjanduse aastapreemiate üleandmisel Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Kruusa kuulub sinna kategooriasse, kuhu lähevad n-ö luuletajate luuletajad (kuigi nii mõneski luuletuses, ka selles raamatus, on ta ikka inimeselähedust väljendanud-ihanud), Suumani Sass, Andres Vanapa, Toomas Liiv, Johnny B. – säärased, kes on mõjutanud luuletajaid, aga keda massid-hulgakesed otse lugenud pole või kohe hoobilt ei tea. Selles kogus väljendab Kruusa näiteks tillukest rõõmu kirjanikupalga üle, aga esmalt selle ilma pisiasjade üle, isegi kui neis peitub pipraterana ka valu. Näiteks luuletus "Mu elu paremad ajad": "Peale päevavarga / olen olnud öövalvur / (Eesti TA Teaduslikus Raamatukogus)." (Lk 10.) Või: "MŎNEDEL ON ŎU vanat rauaromut täis – / autokeresid, karusid, karkassisid, tünnisid ja paakisid. // Minu peakolus roostetavad sinna kord tuubitud keelte / soome, jaapani, korea, hiina ja türgi riismed." (Lk 14.) Me leiame ka regivärsiliku-laululiku vormiga tekste, isegi vähemasti ühe daina. Aga enamasti on ses ikka too kaljukruusastatud-eestistatud idamaine hõng: "Meil on kodukord: / pereisa kirjutab, / kui kana pissib, kikas hakkab munele, sănajalad ĕitsevad …" ("Kuidas meil asjad käivad", lk 29) või nimiluuletus: "Minusugusest saabki vaikiv vanamees, / kes soovib lihtsalt / silma-kŏrva puhata, selga-jalga sirutada." ("Üleelamiste vanake", lk 29.)

See on kohati kõik nii napp, et mõni võiks öelda "luuletu", aga mingi vastupandamatu vajadus seda kõike ikkagi luulena öelda muudab tulemuse äraütlemata võluvaks, kaasaskantavaks, nakkavaks.

Jüri Kolgi "Fuuga" on mõneti seesuguse nappuse vastand, kuigi mitte just mahukas raamat – tekstid on pigem voolavad-vulisevad, sõnaohtrad isegi, lisaks on need juba olemuslikult jaotatud peaaegu proosasse, selles peitub arbitraarne element.

miks ometi püha taevas tõid sa mulle luige sa saad ju

kindlasti aru milline kohutav liialdus see on see suur lind

mahub vaevu ujuma tiiki mille ees mul vaesel moonakal pole

saunagi kuhu ma lähen selle linnuga seltskonnas hakatakse

mulle viltu vaatama teatrisse ei lasta sissegi või siis sellesse

majja kus tantsitakse luikede järve ja mis sõnumi see üldse

mu luigele annaks mu tiigi kitsikusest rusutud tiivanukkidega

(Lk 17.)

Tolle luigemotiivi valisin ma muidugi meelega. Võimalik, et haamrimehena meenutab kõik mulle naelapääd, aga Toomas Liivi õpilasena näen ma siin mingeid tuttavaid jalajälgi ja rütmiüksusi (näiteks kasutab Kolk kohati ka riimitud-rütmistatud luuletuse peitmist välispidisesse vabavärsivoolu), midagi hingesugulaslikku siin on:

ega vist ei saaks luuletust kui tekst vahetult pärast

valmimist ja kirjutamise ajal ja enne hea ei tunduks ega vist

ei saakski hüpata üle kõrgete majade kui ei usuks endasse

ega vist ei saaks musu sellelt tüdrukult kes toetab ühe kinga

kontsa vastu seina ta selja taga kogu hoiak nii pilklik ega vist

ei saaks midagi kui poleks inspiratsiooni rumalat jõudu mis

tõotab senitõotamata maad ega vist ei saaks luuletust kui

kuskilt kaugemalt ei lööberdaks lähemale kahtlus kätega

vehkides karjudes ei ärge sõitke minuta ära oodake oodake

mind ka kuulete ärge sõitke minuta ära te ei saa minuta

hakkama

(Lk 21.)

Kolk on mu meelest aja jooksul, tema barbar-Conani-debüüdist tänaseni, ikkagi väga muutunud. Asub nüüd täiesti teises kohas luuletajana, häälena. See "Fuuga" pidigi olema meditatiivne-melanhoolne kogemus ja rännak, nii saan ma aru, aga natuke igatse(si)n ma taga toda jürikolgilikku vigurväntlust ja jämejändriklust, mis "Fuugast" vahel harva läbi kumab.

Jüri Kolk "Fuuga" Autor/allikas: Kirjastus Puänt

Kolgi ja Kruusa kõrval kõrgub tume-tumedana üks mu vana lemmik – Kaarel B. Väljamäe ning tema hiidpäälkirjaga "Haugub, hammustab, tapab! Hingad, hingad, ei hinga…". See on ränk lugemine, mis pöörleb suitsiiditeemade, eneses kahtlemise, nõrkuse-väsimuse ümber. Korraga teraapiline ja tumeneelav lugemine, vähemasti mulle lootusetuse seisundis vastuvõetav-mõistetav-jagatav.

Nagu juba mõistnud olete: väga paljud autorid kirjutavad tänini… kirjutamisest. Mind see ei häiri, ma saan aru, et see loob teatava nihke "tavalugeja" ja luuletaja vahele (oot, aga kas mitte Juhan Liiv, Anna Haava, Heiti Talvik, Juhan Viiding jne, jne), aga see aitab ka mõista inimest, aitab talle läheneda, sest kogu too kirjutamine pole midagi muud kui üks inimeseks olemise asi. Kaarel B. raamat on sest valimist oma raskuse-sünguse-tumeduse poolest vast valusaim. Ja paratamatuselt: "Ma kirjutan, / sest ei oska klaverit mängida. / Ma kirjutan. / Ei oska autot juhtida. // Kirjutan niimoodi, et / pidurit ei kasuta. / Kirjutan nagu arvutimängus, / teepervi üles kündes, / kukkudes kuristikest / meredesse. // Kui põrutan vastu puud, / tõstetakse mind rajale tagasi… // Elada niimoodi ei saa. / Kirjutada vahel võib. / Lausa peab! // Muidu ei ela seda üle…" (Lk 4.)

Selles realismipuntras teeb ta mõnevõrra veel rohkem valu kui Kruusa Kalju, ainult et Kruusa on selle ikkagi poetiseerinud mingiteks lihtsustatud keelevormeliteks, mis on olemuslikult lohutavad. Aga Väljamäe vabavärsid on vahel lihtsalt kohutavad, realism talumatu, allaneelamatu: "Ta ei suuda jälle / voodist tõusta / ja nad lõpetavad temaga / töölepingu. // Ta on liiga väsinud, et / tunda kergendust / või viia laps lasteaeda. / Ta ei suuda üles tõusta / ja laps peab tema tasemele / laskuma, põrandani, et süüa / küsida. // "Issi, ma tahan joonistada, / issi, ma tahan süüa." // Mänguköögi kiivid, tomatid ja / banaanid / ei suuda last enam ära toita. // "Issi, ma tahan süüa" / on valus palve, / kui ollakse mõneks / ajaks söögiisuga / igasugused lepingud / katkestanud. // Laps tuleb tema tasemele, / heidab ta kõrvale, / tõstab pea üles." (Lk 28.)

Kaarel B. Väljamäe "Plekktrummis" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Ja seda mõtestav või avav: "Mis vähk sul on?" / "Hingevähk…" // Sõber pole kuulnudki sellisest. // "Kuidas see tuli?" / "Esimesed siirded olid lapsepõlves. / Und ei tulnud, tulevikku kartsin, / ema surma kartsin, / et isa jätab meid maha… // Järgmised siirded olid gümnaasiumis, / ülikoolis" (lk 48). Väljamäe on alati olnud esmalt inimlik, valus autor (nagu Kruusagi), seekord on ta läinud selle valuga kaugemale. Kõik ei ole nii hirmus, nagu ma praegu näitan. Aga on ikka ka…

Tõnis Vilu on viimase kümnendi üks olulisemaid poeete. Mul on tunne, et raamatuga "Vana hing" kruvib ta tempot või pinget meelega maha, otsib teatavat lepitust-rahu, mitte ei pane kõiki karvu ja kogu napakat nahka mängu: "seal ma lõpuks kasvan unustuses ei näe keegi kui palju / söön kui loen kuidagi tahtmata olete mulle siis leebed / – – nagu lillepott põhjapoolsel aknal teisi aknaid ei / olegi ma tean mis on hingelt vaese usk tema kirik on / unistus — seal ma justkui olin samahästi nagu taevas / ja jumalaile haiget teha unustanud" ("jumalatele", lk 10). Vilu kasutab Kolgiga sarnast arbitraarse proosapoeemi või miniatuuri vormi, mis muidugi on väga levinud,[1] aga ütleme nii, et kui Jan Kausi "Miniatuurid" olid n-ö vana hää asja uuesti leidmine ja tagasitoomine, siis praegu on juba raske tõmmata piire proosapoeemi, miniatuuri, laastu jms vahele). Ja toob meid tagasi omamütoloogiasse, Viluversumisse: "see kõik on juba läbi käidud viha ja jõuetus olen / karjunud ja munniks hüüdnud mehi – – kunagi / lastena ühel kutil oli õhupüss kuskil turvatunde piiril" ("demokraatia pidupäev", lk 64).