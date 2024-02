Luuleprõmmu võitja Joonas Veelmaa: luule on sotsiaalne nähtus

Joonas Veelmaa esines Euroopa võistlusel ingliskeelse tõlkega oma luuletusest "ma luuletaja olen olen luuletaja". Luuleprõmmu ürituse formaadi selgituseks ütles Veelmaa, et tegemist on sisuliselt ikkagi lihtsalt luuleõhtuga, millele on lisatud võistlusmoment. Enne üritust tegeles Veelmaa aktiivselt oma luuletuse esituse harjutamisega.

"Eks ta nii on, et hommikul, kui uni hakkab ära minema, siis see tekst tuleb esimesena pähe. Kuna see võistlus toimus Antwerpenis, siis kõige rohkem harjutasin sealsetel tänavatel – kõndisin mööda linna ringi ja kõva häälega lugesin," meenutas Veelmaa, kes jõudis luulekirjutamise juurde juba põhikoolis.

"Ma arvan, et enamik inimesi, kes tegelevad luulega, alustavad ikkagi mitte hilistes kolmekümnendates, vaid hilistes kümnendates," ütles Veelmaa, keda on mõjutanud nii Leelo Tungal kui Ellen Niit, aga ka Contra. "See oli 1990. aastate lõpp, luule oli ikkagi püha, midagi väga erakordset, mida loeti hardal häälel kuskil aktusel ja siis tuli kuskilt võsast mingi väidetav postimees ja ropendas ja tegi naljakaid riime ja laulis mööda ja oli ise nii õnnelik selle juures... Contra luulekassett "Contra on õhk" oli see, mis tekitas väga suurt vaimustust eelteismelises poisis," meenutas Veelmaa.

Enda loomingus Veelmaa Contraga suuri paralleele ei näe, küll aga kasutab ta teiste luuletajate loomingut heade ideede ja võtete varasalvena. "Mulle meeldib väga kopeerida, kui ma näen mingit lahedat võtet, siis ma hea meelega kasutan seda enda tekstis uuesti. Kõige tähtsam on ikkagi loomisrõõm ja vargus oleks see, kui ma võtan ja panen oma nime alla teise teosele. Aga see on ju mõttetu, selles ei ole mingit rõõmu. Aga, kui ma leian mingi idee ja mul tuleb sellega seoses oma mõte, siis see pakub rõõmu," selgitas ta ning lisas, et loodab ka tulevikus oma tekstidega publiku ees üles astuda.

"Ma usun, et luule on üsna sotsiaalne nähtus – see ei ole luuletaja ja paberi vaheline asi, vaid ikkagi kahe inimese vaheline asi. Mulle meeldib esitada enda luuletusi, aga mulle meeldib lugeda ka teiste inimeste luuletusi," ütles Veelmaa.