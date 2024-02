"OP-i" sarjasoovitused: "Succession", "The Bear", "Beef"

Liimetsa sõnul on "Succession" puhul tegemist kõigi aegade 10 parima seriaali sekka sobituva teosega. "Sündmustik keerleb ühe väga, väga rikka ettevõtja pärandi ümber ja tegelasteks on kõik tema ümberkaudsed inimesed. Žanrilt on see ikkagi must komöödia – huumor on seal tõesti väga must ja eluline," lisas ta.

Liisu Lassi sõnul on hämmastav see, et kõrget taset on suudetud hoida läbi nelja hooaja. "Minu jaoks on üks selle sarja märksõnu kindlasti dialoog. See meetod või viis, kuidas see dialoog on kirja pandud ja kuidas need näitlejad seda sarjas esitavad, on lihtsalt suurepärane," ütles ta ning lisas, et seriaali autorid on inspiratsiooni saanud Rupert Murdochi elust ja tegevustest.

"Paeluvaks muutis selle sarja veel ka see, et kui sa ühes hooajas hoiad võib-olla ühele tegelasele pöialt, siis järgmine hooaeg võib kõik olla hoopis vastupidi. Sulle sümpatiseerivad erinevad tegelased ja see on hästi põnev vaatamine," ütles Lass.

Sari "The Bear" räägib tippkokast, kes tuleb tagasi oma lapsepõlve koju ja üritab seal nurgatagust võileivakohvikut käima tõmmata. Rain Tolk kiitis sarja vaba ja improvisatsioonilist jutustamisviisi. "Karakterid on väga põhjalikult läbi tunnetatud, igaühel oma väga selged taustalood. Ja see, kuidas see on lavastatud, kuidas see on monteeritud – vähemalt minu jaoks on see väga eriliseks temponäiteks. Esimesed paar episoodi on väga kiired, et anda edasi, milline kaos valitseb tegelikult ühe hea söögikoha köögis. Ja siis ühel hetkel vajutatakse pidurit ja tehakse pool episoodi ühe kaadriga. See on julge ja eksperimenteeriv ja see on ennast igati ära tasunud," rääkis Tolk ning lisas, et sarjale on kindlasti edu toonud ka väga hea näitlejate ansambel.

Sari "Beef" räägib kahe tegelase kohtumisest, kes on mõlemad oma eludega hädas ja läbi ühe pealtnäha süütu liiklusolukorra algab vihavaen, mis võtab üha mastaapsemad ja fataalsemad jooned. "Ma arvan, et paljudes inimestes on kogunenud mingit ängi või viha, olgu siis poliitilistel põhjustel, majanduslikel põhjustel ja see film kuidagi näitab selle kõige kuhjumise tagajärgi," rääkis Andrei Liimets, kes lisas, et sarjade tase on üldiselt kõrge. "Üha huvitavamaid hääli tuleb juurde. Lugusid räägitakse erinevatest perspektiividest ja tänu sellele ka sarjades räägitud lugude maastik laieneb."