Minu kultuurielamus | Kai Realo ja Claude Monet

"Mul õnnestus käia suvel Prantsusmaal Giverny külas Claude Monet' aias vaatamas kõike seda, mida ta siis tegelikult ikkagi maalis ja kui palju see, mida ta maalis, erines sellest, mida me maalidel näeme. Aeda on püütud hoida samasugusena, nagu ta oli Monet' ajal. See lillede rohkus on muidugi pöörane," rääkis Realo, kes käis Givernys augustis ning usub, et juuni lõpus on aed veelgi värvikirevam.

"Selline aed on mõnes mõttes ka inspiratsiooniks ja näiteks, et iga aed ei pea olema selline nagu Kadrioru park, kus kõik on mustris. See lopsakus, taimede omavaheline kooslus, see mängib väga olulist rolli," ütles ta ning lisas, et erilise vaatamiselamuse pakub ka aias asuv tiik.

"Ma käin Monet' liilia-maale vaatamas kõikides linnades, kus neid eksponeeritakse. On nii kihvt mõelda, et erineval kellaajal ja erineva taevaga on need tiigist pildid väga erinevad. Kui sa neid maale tead, mis ta on oma kodus maalinud, siis see mõte, kuidas see võis päriselus välja näha, on hästi põnev," tõdes Realo.

"Kuna Eesti kliima on, nagu ta on, siis tema pildid tekitavad alati sellise tunde, et kuskil on suvi ja küll ta ükskord ka meieni jõuab. Tema piltidel on see soe tunne, mis tuleb suvega koos. Need värvid ja emotsioonid meeldivad mulle väga," kiitis ta.

