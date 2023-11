Minu kultuurielamus | Ott Kiivikas ja Arnold Schwarzeneggeri "Ole kasulik"

"Loomulikult on minu seos Arnoldiga kõigepealt see, et mõlemad oleme kulturismi taustaga. Kui ma 30 aastat tagasi kulturismiga alustasin, ootasin tema järjejuttu, mis ilmus ajakirjas Atleet. Tema filmide taustal minu motivatsioon tekkikski – saada sarnased lihased," rääkis Kiivikas.

"Selle raamatu puhul meeldis mulle ennekõike see äratundmisrõõmu, et ka minul on sarnased elupõhimõtted teatud asjades. Näiteks, kui keegi ütleb, et miski ei ole võimalik, siis minul tekib kohe vastupidine tunne – soov tõestada, et see on võimalik," sõnas Kiivikas, kes andis ka ise hiljuti välja raamatu "Otivatsioon".

"Nii minu enda kui Arnoldi raamatud kirjeldavad põhimõtteliselt seda, kuidas leida üldse see, millega sa elus tegeleda tahad, kuidas visualiseerida," lisas ta ning tõdes, et raamatus kirjeldatud lood ja episoodid aitavad paremini mõista Schwarzeneggeri kujunemise ja teatud otsuste tagamaid ning toovad esile teda mõjutanud võtmeisikuid.

"Siit tulevad esile ka need riskid, mida ta võttis näiteks teatud filmide puhul. Kui talle öeldi, et sinust ei saa kunagi komöödianäitlejat, siis tema vastas, et okei, ma teen selle rolli tasuta ära, aga jagame kasumit."

Raamat võiks Kiivikase sõnul sobida ka inimestele, kes suhtuvad eneseabiraamatutesse teatud tõrksusega, sest selle on kirjutanud inimene, kes on midagi saavutanud ega mõtle neid lugusid välja.

"Siin on väga selge joonis – visioon, tegevus, saavutamine. Need spordis kehtivad printsiibid ja distsipliin toimivad põhimõtteliselt ükskõik millises eluvaldkonnas. Mulle tundub, et paljud inimesed lasevad oma elu kulgeda. Aga tegelikult selgub, et kui sa lood endale kujutluspildi, millisena sa oma elu tahad näha, siis tegelikult sa võidki elada sellist elu," lisas Kiivkas.

