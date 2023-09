Minu kultuurielamus | Marina Kaljurand ja saatkondade ajalugu tutvustav näitus

"Siin on kõik meie saatkonnahooned, konsulaadid, on fotosid, on mööblit, isegi serviis... See annab väga hea pildi sellest, kuidas näeb välja üks Eesti saatkond," rääkis Kaljurand.

Saatkondade hoonete ajalugu on erinev, mõned hooned on saatkonnamajaks ehitatud, teised on selleks otstarbeks leitud. "Näiteks Moskva saatkonna maja oli kunagi kaupmehe armukesele ehitatud ja Eesti saatkond kolis sinna sisse 1921. aastal. Ma arvan, et peamine, mis saatkonnal peab olema, on see, et kui sa astud sisse, siis sa saad aru, et see on just Eesti saatkond, mitte Rootsi, mitte Ameerika Ühendriikide vaid just Eesti saatkond. Nende vahenditega, mis meil on, tuleb seal näidata Eesti disaini, Eesti kunsti, Eesti sisearhitektuuri, kõike, mida ühes majas näidata saab," tõdes Kaljurand.

Kaljuranna jaoks oli esimene tööalane kokkupuude Soome saatkond. Edasi liikus Kaljurand Moskvasse, kus töötas 2005-2008. "See maja oli palju enamat kui saatkond, kolm aastat oli see minu kodu ja mingil hetkel ka minu kindlus, sõna otseses mõttes. Ma olen seda hoonet võrrelnud vanaprouaga – õhtuti nagiseb, kaminad vahel ei tööta, mõnikord toriseb. Aga kui sa temaga juba sõbraks saad, siis on ta nagu vanaema, kelle juurde on hea minna," meenutas Kaljurand. Renoveerituna Moskva saatkonnahoonet Kaljurannal näha ei õnnestunudki. "Mul on hea meel et ta tehti korda, sest isegi kui tegemist on vaenlasega, on hea teada, et vaenlase territooriumil on üks ilus tükike Eestit, kus lehvib Eesti lipp. Kõik, kes mööda lähevad, et vaata mingit järjekordset halli maja, vaid see on igatpidi silmatorkav," ütles Kaljurand.

Kaljuranna sõnul on diplomaadi töös on on oluline lõhkuda jää, hakata suhtlema ning erinevad kujunduselemendid annavad hea võimuse vestlust arendada. "Ma ei julge öelda, et ruum mõjutaks kohtumise tulemust, aga see mõjutab, kuidas see tulemus saavutatakse. Kui see on on ilus, hubane, kui sul põleb kaminas tuli – selge see, et läbirääkimised lähevad mõnusamalt. Ja kui see on hästi külm, askeetlik, laual on ainult veepudel, siis on see atmosfäär kohe hoopis teistsugune," lisas ta.