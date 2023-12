Minu kultuurielamus | Anna Levandi ja dokumentaalsari "Beckham"

"Üldiselt mulle sportlastest tehtud dokumentaalfilmid ei meeldi, aga Beckham on mulle alati nii persooni kui sportlasena väga meeldinud. Seda, et ta on selline ilus mees, seda teavad muidugi kõik, aga tema teekond, see oli minu jaoks totaalne üllatus. Sarja vaadates käisid emotsioonid üles-alla – nutt oli kurgus ja pisarad silmis," rääkis Levandi, kes kinnitas, et teda ei saa kindlasti nimetada jalgpallifänniks.

"Kõige rohkem ülltas mind tema võime taluda raskusi. Kuidas ühe õnnetu värava pärast hakkas terve riik teda vihkama – ta ei saanud kodust välja, ei saanud mitte kuskil käia. Mängu ajal vilistati, pahandati, räägiti ikkagi päris koledaid asju, aga tema oli nii keskendunud oma tegevusele, teda huvitas ainult jalgpall," rääkis Levandi ning lisas, et sportlasena suutis ta sarnases situatsioonis olemist hästi ette kujutada. "Sa oled väljakul ja terve staadion vihkab sind, aga sportlasena sa ei tohi seda näha. Sul on võistkond ja sa vastutad oma võistkonna ees, oma treeneri ees ja oma trennikaaslaste ees ja sa pead oma tööd tegema."

Levandi hinnangul võiks seda sarja vaadata iga lapsevanem, kelle laps käib trennis. "See oli väga suur töö, mis tema isa temaga tegi – maast madalast, esimestest sammudest olid tema vanemad pühendunud sellele alale. Ja uskuge mind, selle teekonna peal ei olnud ainult toredad sõnad ja ainult meeldiv tegevus. Kindlasti oli tema isa piisavalt karm, piisavalt range ja selle toel poiss kasvas. Sarjas on näha, kui oluline on tema jaoks kord – kord elus, kord oma mõtetes – ja niiviisi kasvavad tšempionid. Niiviisi kasvavad inimesed, kes oma elus saavutavad väga palju."

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.