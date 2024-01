Minu kultuurielamus | Maiken ja muusikal "Matilda"

"Kuidagi juhtus nii, et mul õnnestus umbes aasta jooksul käia vaatamas Broadway´l ja West Endis ehk siis New Yorgis ja Londonis kaheksat muusikali ja kõik need kokku olid väga suur elamus," rääkis Maiken. Eraldi tõstis ta esile Roald Dahli raamatu põhjal valminud muusikali "Matilda", millest on valminud ka samanimeline film.

"Selle peategelane Matilda on üks väike tüdruk, kes on üliandekas, loeb juba nelja-aastaselt kõiki klassikuid, aga õnnetuseks on talle sattunud sellised vanemad, kes väga ei hooli ei kunstist ega kirjandusest. Matilda hakkab siis kõigepealt kasvatama oma vanemaid paremateks inimesteks," tutvustas Maiken loo sisu.

Kõige suurema mulje jätsid talle muusikalis lapsosatäitjad. "Kuna ma ise tegelen ka koolitamisega ja igas vanuses inimestega, siis oskan aimata, mis töötunnid seal taga on, et lastest selline tulemus kätte saada – kuidas nad tantsivad, laulavad, mängivad, oma rolle teevad. Mina ei olegi selliseid lapsi oma elus näinud," tõdes ta ning lisas, et omamoodi elamuse võib muusikali vaatama minnes saada ka sellest, kuidas publik etenduse vastu võtab. "Niipea kui eesriide lahti läheb, on publik asjaga kaasas. See on hästi tugev toetus artistidele."