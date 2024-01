Priit Pedajas: lavaline atmosfäär peab tekkima näitlejate mängust

Priit Pedajase käe all lavakunstikooli lõpetanud 18. lennu kolmeteistkümnest näitlejast on eranditult kõik teatris läbi löönud. "Ütleme nii, et sai kuidagi sellega arvestatud ja nad teatris olemiseks ette valmistatud. Üks asi, mida ma neile alati rääkisin oli see, et kui teil näiteks pikka aega läheb tööalaselt kehvasti, siis igavesti see kindlasti ei kesta," meenutas Pedajas.

Näidend "Lähenemine" toob vaatajate ette kolme naise omavahelised vestlused ning rääkimata jäänud lood. "Laval on lapsepõlvesõbrad, kes pole üksteisega väga pikka aega kokku puutunud – klaaritakse vanu asju ja püütakse selgeks rääkida, mis tookord jäi rääkimata. See on lugu oma hinge avamisest ja oma isiklike emotsionaalsete asjade päevavalgele toomisest," rääkis Pedajas, kes on ka varasemalt rohkesti iiri materjale lavale toonud. Pedajas leiab, et iirlastel ja eestlastel on palju sarnast. "Nagu ajaloost teada, olid ka nemad väga-väga pikalt alla surutud. Muidugi peab ütlema, et on ka väga palju erinevat, et ei ole see päris nii üksühene."

Pedajase lavastuste puhul tõstetakse sageli esile erilist atmosfääri. Lavastaja sõnul ta eraldi selle loomisega proovides ei tegele. "See tegelikult tekib ise. See tekib siis, kui need inimesed, kes laval on, elavad seda elu laval järjepidevalt ja katkestamata. Seda ei saa luua nii, et paneme nüüd valgust ja paneme muusikat, et nüüd on nagu kõva atmosfäär. Ei-ei, see peab ikka iseenesest tekkima," sõnas Pedajas.

Enda lavastajakäekirja kohta ütles Pedajas, et tema jaoks on oluline saada paika algus. "Algus määrab kõik, mis edasi tuleb. Oli kunagi niisugune ütlus, et halva alguse inimesed unustavad, aga head lõppu ei anna kunagi andeks. Mul on vastupidi. Lõpp tuleb iseenesest, aga algus on hästi keeruline," muheles ta.

Juubelipidustusi Pedajas väga korraldada ei armasta ega soovi olla tähelepanu keskpunktis. "Loomulikult on tore sõpradega koos olla. Aga ma teatris just direktsiooni sekretärile ütlesin, et kuule, et kas saaks sellest kuidagi nagu mööda viilida, aga ta vastas, et ei sa pääse sellest. Eks peab siis leppima."