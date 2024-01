Kaarel Pogga lavastusest "Lõpp": tunnen end nüüd leina teemaga mugavamalt

Lavastaja Marta Aliide Jakovski sõnul tõukus lavastuse idee sellest, mis hetkel kõikjal toimub, nii argises elus kui ka maailmas laiemalt.

"Vaadates, mis hetkel maailmas toimub, meil on mitmed sõjad hetkel käimas ja samamoodi on kusagil need inimesed, kes on selles leinaprotsessis, kes peavad nende lahkumistega hakkama saama – see on see impulss," selgitas ta.

Näitleja Kaarel Pogga sõnul on see hell ja taktitundeline materjal, mis ei lõhu vaatajat, vaid loodetavasti hoopis lähendab inimesi.

"Mida lein teeb, on see, et inimesed kolivad oma pähe sisse enamasti, nad isoleerivad end maailmast ära ja nad jäävad üksi. Mis juhtub lastega – nad jäävad veel rohkem üksi ehk siis minu kanda on nende laste rollid," rääkis näitleja.

Pogga nentis, et tal on siiani veidi keeruline teemasse sisse minna. "Mul on siiamaani tõrked mingist piirist alates, kui ma tahan süvitsi minna, siis seal on barjäärid, aga mida see protsess võib-olla on teinud, et ma tunnen ennast mugavamalt puutudes nendega kokku. Ma aina enam lõdvestun sellesse ebamugavusse."

Lavastus "Lõpp" esietendub 20. jaanuaril Sadamateatris.