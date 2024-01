Vanemuises esietendub surma teemat käsitlev draama "Lõpp"

Lavastuse "Lõpp" loomise protsessis kohtusid tegijad nendega, kes on seotud elu viimasel veerel olemisega, omamoodi sillaehitajatega: hingehoidjate, pühakirja ja rahvapärimuse tundjatega, aga ka surijatega.

"Kuigi me ei taha sellele mõelda, siis ikka lahkuvad armastatud inimesed elust. Koroonasurmade laine vapustas kõiki, rääkimata alanud sõjast, mille puhul muutusime arvukate surmade tunnistajateks. Surm on meie igapäevaelus, aga me ei räägi sellest, ei taha mõeldagi, sest nii on lihtsam. Otsustasime, et selle lavastusega räägime nii surmast kui neist, kes sellega kokku puutuvad," jagavad Piret Jaaks ja Marta Aliide Jakovski näidendi sünni tagamaid.

Jakovski rõhutab, et lavastust ei peaks kartma: "Üks teema, millega see lavastus tegeleb, on see, et surmast ei taheta rääkida. See kõik tundub väga hirmus ja õudne. Meil pole plaanis kedagi šokeerida, pigem tahame selle teema veidi lähemale tuua. See lugu ei tegele ainult surma kui füüsilise nähtusega, vaid ka vaimsemate tasanditega, pöördepunktidega meie elus, kus meid võibolla valmistatakse tulevasteks aegadeks ette."

Näidendi "Lõpp" toovad Sadamateatris publiku ette näitlejad Külliki Saldre, Karol Kuntsel, Lena Barbara Luhse, Kaarel Pogga ja Reimo Sagor.

Lavastaja Marta Aliide Jakovski ning autori ja lavastusdramaturgi Piret Jaaksi kõrval kuuluvad lavastusmeeskonda kunstnik ja valguskunstnik Kristjan Suits, helilooja ja muusikaline kujundaja Ann Reimann ning kaamerarežii autorid Fidelia Regina Randmäe koostöös Marta Aliide Jakovskiga.

"Lõpp" lavastusmeeskond tänab neid, kes jagasid oma mõtteid näidendi sünniks: Carl-Christian Frey, Naatan Haamer, Merle Karusoo, Kairi Kasemets (MTÜ "Meeta"), Marju Kõivupuu, Karl Käsnapuu, Annika Laats, Marius Raudsepp, Piia Ruber ja Kaisa Sein (MTÜ "Meeta").