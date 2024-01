Galerii: Vanemuise teatris algas Eduard Vilde "Side" prooviperiood

Teada on, et Vilde ise pidas seda oma kolmest näidendist kõige õnnestunumaks, sama arvasid mitmedki kriitikud. "Sideme" saamisloo kohta on Vilde meenutanud, et tema esimene mõte oli kirjutada hoopis naljatükk esialgse pealkirjaga "Pärija", milles omavahel kemplevad isa ja poeg püüavad teineteist surnuks konkureerida, kuid viimaks taipavad oma tegevuse mõttetust ja siis õnnelikult lepivad. Sobiva ainese pakkus Vildele juhtum Tallinna ärielust, kus isa ja poeg teineteise äri üle trumbata püüdes mõlemad pankrotiga lõpetasid.

Täiendava nüansina plaanis Vilde pilada mitmete eesti kirjastajate tölplust ja kasuahnust, millega ta oma loomingu avaldamise asjus oli pidanud rohkesti kokku puutuma. Ent kirjaniku abikaasa Linda veenis autorit nägema ka põlvkondade probleemi tõsisemat tahku ning valmis sai hoopis draama, milles omaaegse ärieetika küsimuste taustal satuvad vastamisi kaks erinevat elunägemust: vana Hans Ilvese pragmaatiline ja küüniline hundimoraal ning tema poja Voldemar Ilvese ausa äri põhimõtteid austav elukreedo. Kahe peategelase ümber punus Vilde veel mitu pingelist, mitmeid värvikaid kõrvaltegelasi kaasavat suhteliini.

Viimati lavastati Eduard Vilde "Side" Ugala teatris 1988. aastal.

Lavastaja Tiit Palu on ka lavastuse dramaturg, kunstnikutöö teeb Jaanus Laagriküll ning valguskunstnik on Margus Vaigus (Endla). Näidendi toovad publiku ette Riho Kütsar, Veiko Porkanen, Maarja Johanna Mägi, Kärt Kull, Reimo Sagor, Ott Sepp, Jüri Lumiste, Andres Mähar ja Kaarel Pogga.

"Side" esietendub 30. märtsil Vanemuise teatri väikeses majas.