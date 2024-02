Pildid: Vanemuises esietendub sõbrapäeval punklavastus "Prohvet ja idioot"

"Prohvet ja idioot" toob juhuse tahtel kokku iseõppinud astrofüüsiku Petra, meisterkoka Johani ning 75-aastase Agnese, kes valdab imeliselt internetis raha teenimise kunsti. Lahti läheb veider teekond, kus miski ei lähe nii nagu kavatsetud, ent viib reisiseltskonna kokku paljude selle maailma vägevatega.

Lavastaja Ain Mäeotsa sõnul oli ta eesmärk teha teistmoodi teatrit: mängida piiri peal erinevate teatrivormidega ning selle kõige juures rääkida läbivalt üht sooja lugu tänapäeva maailmast läbi veidralt armsate tegelaste. "Lavastuses on kokku 27 rolli, mida mängivad kaheksa näitlejat. See on kogu lavastusmeeskonna jaoks intensiivne ja tehniliselt keeruline tükk, ent usun, et see tempokas mäng jääb meelde kui omanäoline," jagas Mäeots, nimetades "Prohvetit ja idiooti" ka punklavatuseks.

Lavastuse kunstnik Iir Hermeliin jagas, et tema jaoks räägib "Prohvet ja idioot" inimestest, kes tulevad eikuskilt ja jõuavad läbi täiesti pööraste seikluste kuhugi: "Nad ei pinguta veri ninast väljas karjääri teha, et seda kõike saavutada. See lihtsalt juhtub nendega, kuna nad kõik teevad seda, mida armastavad. Minu meelest on see oluline mõte: tee seda, mida sa armastad ja asjad tulevad sinu juurde, kui on õige hetk."

Lavastaja Ain Mäeotsa ja kunstnik Iir Hermeliini kõrval kuuluvad lavastusmeeskonda muusikaline kujundaja Ele Sonn, valguskunstnik Imbi Mälk ja liikumisjuht Alice Aleksandridi. Jonas Jonassoni romaani ainetel on lavastusele vaba dramatiseeringu teinud Kristiina Jalasto, Ain Mäeots ja Loone Ots. Lavastuses kõlavate laulusõnade autorid on Aapo Ilves, Henry Kõrvits ehk Genka ja Loone Ots.

Lavastuse "Prohvet ja idioot" erinevates rollides mängivad Oskar Seeman, Linda Porkanen, Merle Jääger, Maria Annus, Nele-Liis Vaiksoo, Priit Strandberg, Hannes Kaljujärv, Rein Pakk ning kaasa teeb ansambel Äge Brass.