Galerii: Vanemuise teatris algas ooperi "Turandot" prooviperiood

1926. aastal maailmaesiettekande saanud ooper "Turandot" räägib kaunist ja ligipääsmatust printsessist, kelle õukonnas tapetakse halastamatult kõik kosilased, kes printsessi esitatud kolme mõistatust lahendada ei suuda. Siis aga saabub salapärane prints Calaf, kes teab õiget vastust.

"Turandotist" on tänapäeva ooperimaailmas kujunenud väga populaarne teos. Kindlasti seisneb ooperi menu ka selle vaatemängulisuses ja mastaapsuses: Puccini kirjutas teose tavatult suurele orkestrikoosseisule ja ooperikoorile, kellel on ka sündmustikus oluline roll kanda. Ühtlasi nõuab see peaosasse võimsa häälega sopranit. Vanemuise teatrilaval on Turandoti nimirollis rahvusvahelise karjääriga Eesti ooperitäht Aile Asszonyi või Läti üks esisopraneid Liene Kinča.

Lavastaja Giorgio Madia (Itaalia) soovib suurejoonelisele muinasjutule ja Puccini võimsale muusikale pakkuda võrdväärselt dramaatilist lavastust, austades samas teose ajaloolist konteksti.

"Ei "Turandoti" libreto autorid ega helilooja reisinud kunagi Aasiasse, vaid kujutasid seda paika ooperis nii, nagu see nende fantaasias näis. Mulle meeldib nimelt, et tegemist pole realismiga, vaid kujutluspildiga, mille väljundiks on chinoiserie ehk hiina kunsti euroopalik tõlgendus," jagas Madia.

Ooperi "Turandot" heliloojad on Giacomo Puccini ja Franco Alfano, libretistid Giuseppe Adami ja Renato Simoni. Lavastuse muusikajuht ja dirigent on Risto Joost. Lavastaja Giorgio Madia on ühtlasi ka lavastuse koreograaf ja valguskunstnik. Kunstnikutööga toetab Maarja Meeru.

"Turandoti" nimirollis on eri koosseisudes Aile Asszonyi või Liene Kinča, prints Calafi rollis Verdi Othello partiiga tuntust kogunud leedukas Kristian Benedikt või noor Iisraeli tenor David Goldberg. Teistes rollides on laval Tamara Kalinkina (Ukraina RO) või Kadri Kõrvek (RO Estonia), Märt Jakobson või Pavlo Balakin, Simo Breede või Taavi Tampuu, Roland Liiv (Soome RO) või Mart Madiste (RO Estonia), Rasmus Kull või Hisatoshi Nezu, Atlan Karp või Kristjan Häggblom, Hisatoshi Nezu või Oliver Timmusk, Oliver Kuusik või Juhan Tralla, Karmen Puis, Grete Oolberg, Helen Hansberg. Kaasa teevad Vanemuise ooperikoori laiendatud koosseis, Tartu poistekoor ja Vanemuise balletitrupp.