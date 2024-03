Galerii: Vanemuises algas lastelavastuse "Marta ja Miisu" prooviperiood

26. aprillil näeb Teatri Kodus ilmavalgust "Marta ja Miisu", lugu koolieelikutele ja algklasside lastele. "Marta ja Miisu" räägib väikesest Martast, kes ühel päeval koolist koju tulles ei leia oma armsat Miisut enam kusagilt. Marta kurbus on suur ja nii mõtlevad Marta ema ja postiljon Peeter koos välja, kuidas tüdrukut lohutada. Marta ja Miisu vahel algab kirjavahetus, mis viib õnneliku lõpuni.

Autor Anu Tonts ja lavastaja Ain Mäeots on ühel meelel, et lastega peab rääkima ka tõsistel teemadel, seepärast ei tasu kohkuda, et "Marta ja Miisu" on lähedase, praeguse näidendi puhul lemmiklooma kaotusega leppimise tükk.

"Lastetükid võivad rääkida ka päriselust. Keerulisi teemasid elust enesest ei tasu peljata, sest ka need on osa meie argipäevast. "Marta ja Miisu" on parimas mõttes teraapiline lavalugu, mille eesmärk on luua helgust," rääkis lavastaja.

Lavastuses "Marta ja Miisu" mängivad Marta nimirolli kas Marta Sarapuu või Mailiis Aasajärv, ema rollis on Maria Annus ning sõbralikku postiljoni kehastab Helgur Rosental.