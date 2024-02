Vanemuise balletitrupp tähistab uue lavastusega 85. sünnipäeva

Balleti keskmes on helilooja traagiline armastuslugu prantsuse naiskirjaniku George Sandiga, kes selleks, et kirjanduses läbi lüüa, kirjutas mehe nime all.

"Ma mängin George Sandi, ta on andekas kirjanik, iseseisev tugev naine. Ta oli eristuv, ta kandis ülikonda, suitsetas sigareid ja oli väga emotsionaalne. Kui ta armus, siis ülepea, kogu südamest," rääkis George Sandi osatäitja Raminta Rudžionyte-Jordan.

Lavastaja ja koreograaf on Hamburgist pärit Krisina Paulin, kes tõi balleti esimest korda lühiballetina välja kaks aastat tagasi Salzburgi riigiteatris. Vanemuise jaoks lõi ta lavastusele teise vaatuse, kus esimeses vaatuses alanud suur armastuslugu teeb läbi sügava muutuse.

"Mind köidab Chopini biograafia, ma olen seda aastaid uurinud ja olen õnnelik, et saan täielikult keskenduda mitte ainult tema muusikale, vaid eelkõige sellele, mis toimus tema meeles, tema peas. Me kuuleme tema muusikas seda, mida ta tundis, näeme tema valu ja see jääb meiega igaveseks," sõnas koreograaf, lavastaja, libretist ja kunstnik Kristina Paulin.

"Meil on rõõm töötada koos koreograaf Kristina Pauliniga, ta on väga noor ja andekas koreograaf, tema tantsujoonis ja liigutused on väga kaunid, see sobib hästi muusikaga. Ka muusika ise on väga ilus, siin on elav klaverimuusika ja meie liigutused harmoneeruvad hästi nii tegelaskujude kui koreograafiaga, mulle meeldib selles lavastuses tantsida," rõõmustad Rudžionyte-Jordan.

"Vihm detsembris" esietendub laupäeval Vanemuise väikeses majas.