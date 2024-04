Galerii: Vanemuise teater avas balletitrupi 85. aastapäeva puhul näituse

Vanemuise teatri balletijuht Mare Tommingas võrdles fotonäituse avamist perekondliku sündmusega. "Perekondlikke tähtpäevi on ikka kombeks jäädvustada fotoalbumis, et järeltulevad põlvkonnad märkaksid küsida: "Kes olid need inimesed, selles ajas, selles linnas?". Meil on rõõm näidata linnarahvale Maris Saviku pildistatud näitust, mis pärineb aastast 2019. Siin on fotod tuntud ja vähemtuntud paikadest Tartus ja inimestest, kes on osa selle linna kultuurist. Inimestest, kes saavad öelda: "Siin on minu kodu ja minu inimesed". Need on inimesed Vanemuise balletitrupist."

Fotograaf Maris Savik ütles näitusepiltide kohta, et kohalikuna paelus teda mõte luua dialoog pealtnäha tuttava linna ja siia üle maailma kokku tulnud tantsijate vahel. "Milline on nende Tartu? Mis on nende kohad, millest need kõnelevad ja kuidas seda lugu rääkida?" mõtiskles Savik näitusepiltide üle.

Vanemuise balleti 85. tegevusaastat tähistatakse Vanemuise teatri suures majas kesköise balletigalaga 27. aprillil. Balletigalal esinevad Vanemuise balletitrupp, Eesti Rahvusballeti solistid ning erikülaline on iluuisutamise Euroopa meistrivõistluste hõbemedalist Aleksandr Selevko.