Galerii: Vanemuise teatris algas uuslavastuse "Big Mother" prooviperiood

"Big Mother" räägib ajakirjandusliku väljaande tööst. "Lugu, mida ajakirjanikud selles näidendis uurivad, on suur ja kõikehõlmav ning poliitilisel tasandil hästi kõrgelt juhitud ja varjatud mäng, mis ulatub USA presidendini välja. Uuritava objektiga tutvumisel rullub üllatusena lahti, et ajakirjanikud on ka ise looga seotud. Isiklik kohtub ühiskondlikuga ning see teeb loo mitmetahuliseks ja tegelaste mõttes huvitavaks," tutvustab lavastaja Robert Annus näidendi sisu.

Näidendi tegelaste omavahelised suhted on heas mõttes koomilised, inimtüübidki kindlasti omamoodi äratundmisrõõmu pakkuvad. "Usun, et lugu tuleb tempokas ja lõbus," rääkis Annus prooviperioodi alguse eel.

Näidendi toovad lavale näitlejad Maria Annus, Marika Barabanštšikova, Linda Porkanen, Jüri Lumiste, Reimo Sagor ja Priit Strandberg.

Robert Annuse lavastusmeeskonda kuuluvad kunstnik Liina Tepand, valguskunstnik Kaspar Aus, videokunstnik Juho Porila ja muusikaline kujundaja Kalev Kääpa.

"Big Mother" jõuab Sadamateatri lavale septembris.