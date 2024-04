Vanemuise teatris esietendub Sophoklese tragöödia "Antigone"

Vanemuise teatripubliku poolt armastatud komöödiad "Tõrksa taltsutus" ja "Naiste kool" lavastanud Priit Strandbergi jaoks on "Antigone" esimene antiiktragöödia, mis laval ellu äratada. Sophoklese tekstiga töötama inspireeris lavastajat näidendi aktuaalsus.

"Mind paelus olukord, kus maailm täna on ja kus see on umbes tuhandeid kordi varem olnud – probleemiks on sõda. See näidend käsitleb hästi neid lätteid, kust sõda algab: võimul oleva inimese reaalsustaju kaost ja oma tõe kuulutamisest ning mingist vaimust, mis hakkab inimeste vahel valitsema," rääkis Strandberg.

Nii nagu see on juhtunud tänases maailmas, juhtub see ka lavaloos, mis algab hetkest kui sõjas Teeba trooni pärast lähevad vastamisi vennad Eteokles ja Polyneikes, kes mõlemad hukkuvad. Kuningas lubab Eteoklese matta pidulikult, teise venna surnukeha jätta aga saatuse hooleks. Vendade õde Antigone keeldub seda aktsepteerimast ning korraldab ka Polyneikesele sümboolse matmisrituaali. Sealt sõlmub maailmavaateline konflikt, milles põrkuvad jumalikud, inimlikud, riiklikud ja sümboolsed väärtused.

Strandbergi sõnul on Sophoklese materjaliga töötamine ja prooviperiood olnud rõõmupakkuv. "Antiiktragöödia maailma avastamine on nauditav pingutus. Sinna sisse lugemine ja süüvimine nõuab suurt vaeva, kuid siis järk järgult ta avaneb ning ühel hetkel lased sellel ilmal ennast kanda. Ta on maagiline, ilus, pühalik – samal ajal täis kurjust, viha, jultumust," sõnas ta.

Helilooja Margo Kõlar lisas, et kui ta andis Strandbergile nõusoleku kirjutada lavastusele mõned laulud, ei aimanud ta päriselt, mis ees ootab. "Käsikirja nähes sain aimu, et tegemist on pea muusikalise draamaga, kus Sophoklese sõnaline stiil kõrgub taevana meie argise emakeele kohal. Priidu inspireerivas nägemuses oli vahvaid ootamatusi – näiteks koori kehastab kaheksaliikmeline naisansambel, kes saadab draama lõpulaulu kanneldel," rääkis Kõlar.

"Muusikat kirjutada oli väga tore, ma ei mõelnud ülemäära sobivusele, vaid lasin fantaasial üha vabamalt lennata. Kerge ärevus muusika vokaalse keerukuse pärast hajus esimestes proovides – esitajateks on erakordsed lauljannad," lisas helilooja.

"Antigone" nimirollis mängib Lena Barbara Luhse, teistes rollides Aivar Tommingas, Ragne Pekarev, Linda Porkanen, Ken Rüütel ja Robin Mikkel ning koorilauljad Ingrid Mänd, Saale Kreen, Susanna Paabumets, Marion Strandberg, Aike Sõõro, Mari-Liis Urb ja Karmen Urb.

Sophoklese originaalist tegi värske tõlke Anne Lill, kelle "Antigone" tõlge ilmub peatselt ka Loomingu Raamatukogu väljaandena. Lavastuse kunstnik Laura Pählapuu (Eesti Draamateater). Lavastuses kõlab Margo Kõlari helilooming, muusikajuht on Ingrid Mänd, valguskunstnik Imbi Mälk ning liikumisjuht Marika Aidla.