Galerii: Vanemuises esietendus lemmiklooma kaotusest rääkiv lastelavastus

Ain Mäeotsa lavastaja- ja Maarja Meeru kunstnikukäe all esietendus Teatri Kodus Vanemuise teatri uus lastelavastus "Marta ja Miisu", mis läheneb lemmiklooma kaotuse teemale helgel ja lastele mõistetaval moel.

"Marta ja Miisu" räägib Martast, kes ühel päeval koolist koju tulles ei leia oma armsat Miisut enam kusagilt. Tüdruku kurbus on suur ja nii mõtlevad Marta ema ja postiljon Peeter koos välja, kuidas tüdrukut lohutada. Marta ja Miisu vahel algab kirjavahetus, mis viib loomulikult õnneliku lõpuni.

Näidendi autor, Vanemuise teatri dramaturg Anu Tonts ütles, et toredate ja lõbusate lastelavastuste kõrval peab lastega rääkima ka tõsisematel teemadel, mida elu ette toob.

"Lemmikloomaomanike jaoks on üheks neist näiteks lemmiku kaotus. Lapsevanematena püüame oma lapsi keeruliste ja negatiivsete teemade eest alateadlikult hoida ja kaitsta, samas kui kõige olulisem on olla avatud ja aus. "Marta ja Miisu" on heas mõttes lähedase kaotusega leppimise lugu ning annab oma panuse keerulise teema lahtimõtestamisele läbi näitemängu," rääkis Tonts.

Lavastuses "Marta ja Miisu" mängivad Marta nimirolli kas Marta Sarapuu või Mailiis Aasajärv, ema rollis on Maria Annus ning postiljoni kehastab Helgur Rosental.

Lavalugu "Marta ja Miisu" on suunatud koolieelikutele ja algklasside lastele.