Jevgeni Grib alustab uuest hooajast tööd Vanemuise balletijuhina

Grib alustab balletijuhina tööd Vanemuise teatri 155. hooaja sügisel. Aivar Mäe sõnul on Jevgeni Gribi tugevuseks tema ambitsioon ning pühendumine, kindel soov ja nägemus arendada Vanemuise balletitruppi ja selle kvaliteeti edasi kõrgustes, kuhu praegune balletijuht Mare Tommingas balletitrupi oma ametiaja 26 aasta vältel viinud on.

"Mare töö Vanemuise balletitrupi ja seeläbi ka Eesti balleti arendamisel on olnud fenomenaalne, seega on uue balletijuhi stardipakk juba eos suurtes kõrgustes. Nii peab uus balletijuht olema kindla visiooni, mitmekülgse kogemuse ja suure enesekindlusega – need nägemused ja omadused on Jevgenis kõik esindatud. Uue balletijuhi kõrval rõõmustan väga selle üle, et Mare jääb teatrisse ning tema pühendumine Vanemuise balletile jätkub," rääkis Mäe.

Koostöö Jevgeni Gribiga ei ole Vanemuise teatrile võõras. Oma koreograafitöödest on ta kaks toonud lavale just Vanemuise teatri balletitrupiga: 2021. aastal esietendus lühiballett "Metamorfoosid" ning 2023. aastal tõi Grib Vanemuise teatrilavale oma esimese täispika balletilavastuse "Tuhkvalge".

Jevgeni Gribi eesmärk balletijuhina on tagada ja tõsta veelgi Vanemuise teatri balletitrupi taset, mitmekülgsust ja multifunktsionaalsust: "Vanemuise teatri balletirepertuaari võiks täiendada veel mitmete külaliskoreograafide lavastustega, kes rikastaksid praegust repertuaari eriilmelise tantsukeelega. Nende seas võiks olla neoklassikalise tantsu, kaasaegse tantsu, aga ka performance-stiili viljelejaid. Samuti näen, et repertuaaris võiks olla nii narratiivil kui seisundil põhinevaid balletilavastusi. Tahaksin väga luua omataoliseid vorme, kus kohtuvad Vanemuise teatri kõik kolm žanri," jagas Grib.

Gribi soov on kutsuda ellu projekte ja lavastusi, mis inspireerivad nii balletitruppi ennast, aga ka balletisõpru üle Eesti. "Tahan käia käsikäes praeguse ajaga. Näen, et ballett võiks olla veelgi populaarsem, et seda ei kataks tolmune loor või poleks vaid valitud inimeste kultuurne eelistus. Tahan tutvustada balletti kõigile, kelle jaoks on see maailm veel võõras. Samas ei tohi unustada ka noort teatripublikut, kes alles kujundab oma maailmavaadet ja eelistusi."