Estonia teatris teevad uue balletiga debüüdi mitmed oma eriala tipptegijad

Rahvusooper Estonia lavale jõuab Jevgeni Gribi ja Allison Kruusmaa nüüdisballett "Valgus maailma lõpust". See on apokalüptiline lugu maailma loomisest ja hävingust. Balleti loovmeeskonnas said kokku mitmed oma eriala tipptegijad, kes selle lavastusega teevad Estonia debüüdi.

Ballett "Valgus maailma lõpust" räägib loo universumi ja inimkonna sünnist, harmooniast ja selle kadumisest, ahnusest, hävingust, vana maailma lagunemisest ning uue algusest. Jevgeni Gribi jaoks on see lavastaja ja koreograafina esimene täispikk lavastus rahvusooperis.

"Mulle väga meeldib see protsess ja meeldib see töötamine praegu. Lavastajana olen ma muidugi täiesti teine ja mulle väga meeldis, et tantsijad olid väga huvitatud sellest protsessist ja ma lihtsalt olen nii õnnelik, et need inimesed on väga andekad," ütles lavastaja-koreograaf Jevgeni Grib.

Jevgeni Gribi sõnul oli loomingulise meeskonna kokkupanemine kõige huvitavam ja ka kõige olulisem osa sellest lavastusest. Sarnaselt Gribile teeb oma Estonia debüüdi balletiheliloojana Alisson Kruusmaa ning libretistina Eero Epner. Balleti kostüümikunstnikuks on Tanel Veenre ning ka dekoratsioonikunstnik Kristjan Suitsu jaoks on see tema esimene kaastöö Estonia teatris.

"Dramaturg Eero Epnerit tahtsin ma väga kaasata, ta ütles, et pole kunagi kirjutanud balletile libretot, et kuidas see käib. Keegi ei teadnud. Allison küsis ka, kuidas käib balletti jaoks muusika kirjutamine. Keegi tea. Mina ka mitte. Me oleme nagu kolm õpilast ja ma olen nii õnnelik, et need inimesed on mu kõrval. Kristjan Suits on dekoratsioonikunstnikuna lihtsalt megatöö teinud, sellist dekoratsiooni ma ei ole vist kunagi Estonias näinud," ütles Grib.

Kristjan Suitsu sõnul on lavakujunduse peamised märksõnad valgus ja dünaamika.

"Kuna mul on kujunduses suhteliselt vähe ruumi, siis ma jutustan seda lugu suurte mastaapsete pindade liigutamise teel," ütles dekoratsioonikunstnik Kristjan Suits.

"Jevgeni on lavastajana natuke kärsitu ja temperamentne, aga samas jätab ta väga palju ruumi teistele loovisikutele oma poolt kihte juurde anda. Minu meelest ongi tähtis, et see ei jääks ainult koreograafiaks, vaid et muusika ja kõik muu jõuaks ühisesse sümbioosi. Meil on hästi palju eriala professionaale, kes kõik on väga head omas asjas ja Jevgeni on suutnud nad ühendada selle terviku nimel oma tööd tegema," ütles Suits.

"Valgus maailma lõpust" maailmaesiettekanne toimub 29. novembril.