Alisson Kruusmaa: esiettekande päev on nagu jõulud ja sünnipäev korraga

Ühel Euroopa olulisemal klassikalisele muusikale pühendatud festivalil, Läänemere festivalil tuleb täna, 29. augustil esiettekandele festivali tellimusteos "And If I Had A Dream" noorelt eesti heliloojalt Alisson Kruusmaalt.

"Esiettekande päev on alati elevust täis päev, nagu oleks jõulud ja sünnipäev korraga. See on hästi tore ja ma tõesti ootan seda kontserti," sõnas helilooja.

Kruusmaa teos "And If I Had A Dream" sündis festivali tellimusel. "See oli minu jaoks päris suur üllatus, sest ma olen siin viimastel aastatel näinud, kuidas üle maailma on minu sõbrad ja kolleegid seal festivalil debüteerinud. Oli hästi tore tunne, et nüüd on järjekord jõudnud minuni," ütles ta.

Festivali poolt tuli suunis, et teose pealkirjas võiks olla lause "I have a dream". "Mina natuke mudisin seda ja panin sinna enda puudutuse juurde, aga tegelikult pealkiri oli justkui ette antud. See on seotud festivali temaatikaga see aasta, mis räägibki unistamisest, visioonidest, maailma paremaks muutmisest. See peegeldab meie sellist igatsust millegi ilusa ja helgema poole. Ma arvan, et see on muusika kirjutamiseks päris hea teema," rääkis helilooja.

Kruusmaa sõnul komponeeris ta oma uue teose spetsiaalselt Tallinna Kammerorkestri kõla ja koosseisu silmas pidades. "Ma olin nendega ka varasemalt koostööd teinud, aga ma ei olnud päris neile mitte ühtegi teost kirjutanud, nii et algusest peale on olnud meeles selle orkestri kõla, inimesed, kes seal mängivad – ma ikka alati kujutan komponeerides ette just neid muusikuid, kes seda teost esitama hakkavad."

"Minu enda jaoks on seal eriline kohta soolotšellol, mis on üsna domineeriv selles loos. Ma loodan, et see mingisugune lootus ja valgus paistab sealt välja," sõnas Kruusmaa.

Novembris esietendub Rahvusooperis Estonia ka Kruusmaa ja Jevgeni Gribi ballett "Valgus maailma lõpust". "Muusika sai valmis veebruaris, aga sealt läks kõik ikkagi edasi. Proovid käivad ja hästi huvitav on näha, kuidas niivõrd pikk protsess on saamas oma viimistlusi," sõnas helilooja ning märkis, et festivali teose kirjutas ta vahetult peale balleti lõpetamist. "Mulle tundub, et nad on päris tugevalt omavahel seotud. Ju siis see on miski, mis on maailmas väga aktuaalne."

Tallinna Kammerorkestri kontserdist Läänemere festivalil teeb kell 20.00 otseülekande Klassikaraadio.