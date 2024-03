Tõnu Kaljuste nimelise stipendiumi pälvib pianist Sten Heinoja

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorant Sten Heinoja on aktiivne ning karismaatiline noor pianist, kes on viimastel aastatel oma südameasjaks võtnud eesti helilooja Mart Saare teoste uurimise, esitamise ja salvestamise.

2024. aastal on Heinojal ilmumas debüütplaat Mart Saare klaveriprelüüdidega, mille salvestamine on olnud tema käsikirjade põhjaliku uurimistöö tulemus ja mille hulgas on ka varasemalt avaldamata ja esitamata klaveriprelüüd. Sel kevadel ootab värsket stipendiaati ees ka Mart Saare muusika salvestamine Julius Oro näidendile "Kadunud printsess" koos tütarlastekooriga Ellerhein (dirigent Ingrid Kõrvits).

Solistikarjäär on viinud Sten Heinoja paljudesse kontserdisaalidesse nii Indias, Hiinas, USA-s, Iisraelis, Jaapanis kui ka paljudes Euroopa riikides. Eelmise hooaja olulisemad kontserdid toimusid Šveitsis Gstaadi muusikafestivalil, Berliinis Konzerthausis Young Euro Classics festivalil, Portugalis Riveira festivalil, Inglismaal Arvo Pärdi festivalil, Belgias New Flandria festivalil. Sel hooajal ootab veel ees Šoti helilooja James MacMillani klaverikontserdi ettekanne koos Tallinna Kammerorkestriga Tõnu Kaljuste dirigeerimisel.

Tõnu Kaljuste stipendiumi pälvib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilane, kelle tegevusväli suudab haarata nii vokaal- kui ka instrumentaalmuusika ning kes loob sildasid, mitte piire. EMTA Fondis asutas Tõnu Kaljuste allfondi Eesti Ameerika Fond, kuhu stipendiumi loomiseks on annetanud algkapitali eraisik Epp Tsirk.

Eelmistel aastatel on stipendiumid pälvinud Rasmus Puur, Pärt Uusberg, Mai Simson, Kadri Toomoja, Ode Pürg ja Alisson Kruusmaa.