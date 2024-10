Helilooja Alisson Kruusmaa muusika kõlab Anu Tali juhatusel USA-s

Kruusmaa "Viis arabeski" on viieosaline orkestriteos, mis sündis 2021. aastal festivali Klaaspärlimäng tellimusel. Tänaseks on tegemist helilooja ühe enimesitatud teosega, mis kõlas möödunud hooajal muuhulgas Saksamaa esiettekandena mainekas Berliini Konzerthausis. Lisaks kontsertidele osaleb Kruusmaa kontserdieelsetel vestlustel ning paneeldiskussioonil, mille fookuses on silmapaistvad naised klassikalises muusikas. Kontsertsarja esitleb prantsuse moemaja Chanel.

Alisson Kruusmaa on üks põnevamaid ja hõivatumaid noorema põlvkonna heliloojaid Eestis. Tema looming varieerub kammermuusikast suuremahuliste orkestri- ja lavateosteni, mis on sageli inspireeritud poeetilistest looduskujunditest.

Tema looming on kõlanud Euroopas, Aasias ja USA-s ning pälvinud mitmeid tunnustusi, sh Erkki-Sven Tüüri nimeline noore helilooja stipendium (2013), parima kompositsiooni auhind festivalil "24th Young Composer's Meeting" (2018), Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia (2021) ning Tõnu Kaljuste nimeline stipendium (2023).

Kruusmaa teos kõlab Dallases Morton H. Meyersoni Sümfooniakeskuses 1., 2. ja 3. novembril.