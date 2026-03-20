Tõnu Kaljuste nimelise stipendiumi pälvis Valle-Rasmus Roots
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Fondi Tõnu Kaljuste nimelise allfondi komisjon otsustas selleaastase stipendiumi määrata EMTA doktorandile, tšellist ja dirigent Valle-Rasmus Rootsile.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorant Valle-Rasmus Roots on muusik, kes on omandanud 2020. aastal EMTA-s magistrikraadi tšello erialal ning kaks aastat hiljem orkestridirigeerimise erialal. Hetkel jätkab ta EMTA-s doktoriõpinguid Arvo Volmeri juures.
Roots on end täiendanud Berliinis Universität der Künstes professor Wolfgang Böttcheri ning Sibeliuse Akadeemias professor Marko Ylöneni tšelloklassides. Ta on pälvinud esimese preemia Balti Keelpillimängijate Konkursil 2018. aasta detsembris Vilniuses, samuti on ta Yamaha stipendiumikonkursi võitja 2016.
Tšellistina on ta soleerinud teiste hulgas Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Tallinna Kammerorkestri, Pärnu Linnaorkestri, Baden-Badeni Filharmoonia Orkestri ja EMTA Sümfooniaorkestri ees. Plaadifirma Toccata andis 2024. aastal välja Valle-Rasmus Rootsi ja Sten Lassmanni plaadi "The Estonian Cello".
Valle-Rasmus Roots on orkestri Helikunst asutaja ja dirigent. Ta on juhatanud mitmeid orkestreid ning osalenud Neeme Järvi, Paavo Järvi, Kristjan Järvi, Leonid Grini, Arvo Volmeri, Vello Pähna ja Jorma Panula dirigeerimiskursustel. Alates septembrist 2024 on Valle-Rasmus Roots Tallinna Muusika- ja Balletikooli sümfooniaorkestri dirigent.
Tõnu Kaljuste stipendiumi pälvib EMTA üliõpilane, kelle tegevusväli suudab haarata nii vokaal- kui ka instrumentaalmuusika ning kes loob sildasid, mitte piire. Eelmistel aastatel on stipendiumid pälvinud Rasmus Puur, Pärt Uusberg, Mai Simson, Kadri Toomoja, Ode Pürg, Alisson Kruusmaa, Sten Heinoja ja Tuuri Dede.
