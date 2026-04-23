VHK keelpilliorkester ja Monika Evelin Liiv kannavad ette Rasmus Puuri uudisteose

VHK keelpilliorkester ja rahvusvaheliselt tunnustatud metsosopran Monika-Evelin Liiv annavad kevadpühadel kontserte Haapsalus, Rakveres ja Tallinnas, kus muuhulgas kõlab ka Rasmus Puuri värske teos.

Kontserdil kõlab esmaettekandes Rasmus Puuri spetsiaalselt Monika-Evelin Liivile ja VHK keelpilliorkestrile kirjutatud teos. "Monika-Evelin soovis juba mitu aastat minult üht tsüklit, mida saaks nii orkestri kui ka klaveriga rahvusvaheliselt laulda. Nüüd see lõpuks realiseerub 19. sajandi inglise tuntud poetessi Christina Rossetti tekstidele. Seepärast on ka kogu kava fookus inglise ja eesti kultuuriruumist tõukunud," selgitab Puur.

Dirigent Rasmus Puuri sõnul on orkester kontserte Monika-Evelin Liiviga oodanud pikka aega. "Meil oli võimalus enam kui aasta eest ühel vastuvõtul koos üles astuda ja muljed kandsid sealt veel pikalt edasi. Sellist võimast ja puudutavat häält nagu Monika-Evelinil ei ole ma Eestis varem kuulnud ning see ilmselt selgitab, miks ta on regulaarselt Londoni Royal Opera House'is nõutud solist."

Lisaks Puuri uudisteosele saab kontsertidel kuulda heliloojate Rudolf Tobiase, Cyrillus Kreegi, Mart Saare, John Ecclesi, Tõnu Kõrvitsa, Pärt Uusbergi ja Edward Elgari loomingut.

Monika-Evelin Liiv on rahvusvaheliselt tunnustatud metsosopran, keda on iseloomustatud väljapaistva musikaalsuse ja tugeva tehnika poolest. Ta on õppinud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning Leedu Muusikaakadeemias ning kuulunud Londoni Kuningliku Ooperimaja Jette Parkeri noorte artistide programmi. Liiv on esinenud muuhulgas Covent Gardenis, Soome Rahvusooperis, Iisraeli Ooperis ja Eesti Rahvusooperis.

VHK keelpilliorkester on 27-liikmeline Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakooli õpilastest koosnev orkester, mis loodi 1996. aastal. Orkestris musitseerivad noored vanuses 14–20 ning repertuaar keskendub peamiselt eesti muusikale alates klassikutest kuni kaasaegsete heliloojateni. Orkester annab hooaja jooksul ligikaudu 40 kontserti üle Eesti ning on teinud koostööd mitmete tunnustatud muusikutega eri žanritest.