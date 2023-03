Tõnu Kaljuste nimelise stipendiumi pälvib Alisson Kruusmaa

Alisson Kruusmaa on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia heliloomingu eriala magistriõpingud prof Helena Tulve juures ning jätkab akadeemias doktoriõpinguid. Kruusmaa on kirjutanud muusikat nii orkestritele, ansamblitele kui ka soolopillidele, mida on ette kandnud EMTA sümfooniaorkester, Pärnu Linnaorkester, Johan Randvere, Villu Vihermäe, Laura Põldvere jpt.

Sellest aastast alustas Alisson Kruusmaa residentuuri Hollandi Rahvusooperis. Sügiseks on valmimas ulatuslikum teos Eesti Rahvusmeeskoorile ja Rascher Saxophone Quartetile ning 2024. aastaks valmib Kruusmaalt ballett Rahvusooperile Estonia.

Tõnu Kaljuste stipendiumi pälvib EMTA üliõpilane, kelle tegevusväli suudab haarata nii vokaal- kui ka instrumentaalmuusika ning kes loob sildasid, mitte piire. EMTA Fondis asutas Tõnu Kaljuste allfondi Eesti Ameerika Fond, kuhu stipendiumi loomiseks on annetanud algkapitali eraisik Epp Tsirk.

Eelmistel aastatel on stipendiumid pälvinud Rasmus Puur, Pärt Uusberg, Mai Simson, Kadri Toomoja ja Ode Pürg.