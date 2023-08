Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkester esineb Berliinis

Berliini noorteorkestrite esindusfestival toimub sel aastal 24. korda ning osa sellest on pühendatud Ukrainale.

EMTA sümfooniaorkestri esituses kõlab peamiselt Arvo Pärdi, Eduard Tubina, Alisson Kruusmaa muusika. Samuti tuleb ettekandmisele Joseph Haydni klaverikontsert, milles soleerib akadeemia doktorant Sten Heinoja.

Kontserdist teeb videosalvestuse Euro Arts. Otseülekanne toimub Arteconcert.com vahendusel ning kontsert on hiljem ka tasuta järelvaadatav. Samuti teeb sündmusest salvestuse Saksa raadiokanal Deutschlandfunk Kultur ning see on Saksamaal eetris 31. augustil.

Traditsiooniliselt toimub festivali raames ka uudisloomingu konkurss. Seekord on preemiale välja pakutud Alisson Kruusmaa teos. 2005. aasta võitis konkursi Ülo Krigul teosega "JenZeits" ja 2016. aastal Liisa Hirch teosega "Mechanics of Flying".

Lisaks toimus festivali raames 19. augustil kammerkontsert Berliini Konzerthausi väikeses saalis, kus osalesid viiuldaja Triin Veissmann, pianist ja EMTA doktorant Ilana Makarina, metsasarvemängija Nikita Matšuk ning pärimusmuusik Monika Väliste.

Pühapäeval, 20. augustil toimus samas saalis autorite-kirjanike vestlusring, kus Eestit esindas äsja EMTA doktoriõppesse vastu võetud Sveta Grigorjeva.